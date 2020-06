A la Une ... Municipales à St-Denis : Cyrille Melchior soutient Didier Robert

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 23 Juin 2020 à 22:41

A quelques jours du second tour des municipales, Cyrille Melchior a décidé d'apporter son soutien à un certain nombre de candidats qui se présenteront dans les 17 communes restant en lice.



Rappelant que "nous sommes aujourd'hui à un moment crucial de notre vie démocratique et de notre vie républicaine", il affirme croire "en l’envie que peuvent avoir des femmes et des hommes de tout horizon de construire, de travailler et de faire pour la société Réunionnaise, pour notre bien commun", tout en affirmant "croire en la diversité des opinions".



C'est ainsi qu'il annonce soutenir Daniel Gonthier à Bras Panon (qui est son 3ème vice-président au Département), Jean-Marie Virapoullé (son 1er vice-président), Patrick Dalleau à Saint-Benoit, Richard Nirlo à Sainte-Marie et Sophie Arzal à la Plaine des Palmistes.



Sa prise de position était attendue sur Saint-Denis, dans la mesure où Nassimah Dindar est membre de sa commission permanente et une membre active de sa majorité. Cela n'aura pas été suffisant puisque Cyrille Melchior a décidé d'officiellement apporter son soutien à la candidature de Didier Robert.



Cyrille Melchior conclut en affirmant qu'il travaillera quoi qu'il en soit, dès le lendemain de l'élection, "avec l'ensemble des maires élus, car seule la représentativité garantie par le suffrage universel permet une réelle légitimité", parce qu'il est "un Républicain attaché aux valeurs de la République".

"A toutes et à tous, permettez-moi de vous rappeler l’importance de faire valoir votre choix, votre voix, parce que la participation de tous, quelle que soit notre orientation politique, forme le socle de notre société et le seul acte qui nous permet de définir ensemble notre destin commun".



