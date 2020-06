Politique Municipales à St-Benoit: Didier Robert soutient Patrick Dalleau

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 23 Juin 2020 à 23:14 | Lu 64 fois

Dans le cadre de l'élection municipale du 28 juin 2020, j’apporte mon soutien à M. Patrick DALLEAU, candidat par ailleurs investi par Les Républicains sur Saint-Benoît.



Il est celui qui incarne le mieux le sens du changement et d’une nouvelle dynamique plus que jamais utile et précieuse dans la commune chef-lieu d’arrondissement de l’Est.



Il a à ses côtés Valérie Payet-Gangnant avec laquelle je partage également les mêmes valeurs et la même ambition d’un nécessaire

rééquilibre de la micro région. J’ai pleinement confiance en sa volonté et sa capacité d’apporter à toute l’équipe à la fois son expérience et son engagement pour un renouveau.



Patrick Dalleau aura su rassembler autour de lui pour ce second tour dans l’intérêt de la commune et de sa population.



J’appelle l’ensemble des Bénédictins à leur apporter leur soutien pour une réussite Réunionnaise pour laquelle je me bats depuis de nombreuses années et pour laquelle saint-Benoit doit pouvoir prendre toute sa place.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur