A la Une . Municipales à L'Etang-Salé : 3 candidats s'affronteront au 1er tour

Trois listes ont été déposées et retenues officiellement par la préfecture pour les élections municipales de L'Etang-Salé. Retrouvez-les ici. Par NP - Publié le Samedi 5 Février 2022 à 10:33

L'élection municipale de 2020 à L'Etang-Salé a été annulée. Les habitants de la commune sont donc rappelés aux urnes les 20 et 27 février prochains. La préfecture vient de publier les listes officielles en courses pour ce scrutin.



3 têtes de liste s'affronteront : Les deux finalistes de 2020, Mathieu Hoarau (L'Etang-Salé Uni) et Jean-Claude Lacouture (Liste d'action municipale pour L'Etang-Salé) qui n'ont été départagés que par une voix avant que l'élection ne soit annulée. L'ancien adjoint du maire qui remet son écharpe en jeu, Gilles Leperlier (Mieux vivre ensemble à L'Etang-Salé), sera le troisième homme du scrutin.