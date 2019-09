Municipales : Yvette Duchemann est candidate à St-Denis

Le communiqué :



Militante engagée de la première heure pour un développement durable et solidaire accru sur le territoire de La Réunion, Yvette Duchemann s’est engagée en politique en 2014 pour tenter d’influencer en tant qu’élue du peuple les mutations incontournables en matière de modèles de développement social, sociétal, environnemental, agricole, économique, énergétique, alimentaire, numérique, etc.



Bénéficiant aujourd’hui d’une solide expérience d’élue au sein de la municipalité de Saint-Denis mais également au sein de l’Intercommunalité Nord et du Département, elle et ses convictions se sont progressivement implantées dans le paysage politique dionysien, des communes du Nord et plus largement réunionnais.



En l’absence de préfiguration de déclaration de candidature d’une liste Écologiste, elle a décidé de rassembler autour d’elle des femmes et des hommes de conviction et d’expériences, pour mener une liste de rassemblement portant haut et fort les valeurs d’une "Écologie Globale, Populaire et Solidaire" sur la commune de Saint-Denis.