Municipales: Vous avez jusqu'au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. L'inscription sur les listes électorales est possible jusqu'à ce vendredi 7 février. L'inscription peut se faire en ligne, sur le site Service-Public.fr . Vous pouvez aussi y vérifier que vous êtes bien inscrit , que vous n'êtes pas radié, et trouver votre bureau de vote. En effet, chaque année des milliers de citoyens sont radiés des listes électorales et, le découvrant trop tard, sont empêchés de voter.Pour vous inscrire, vous aurez besoin d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre nom et mentionnant l’adresse de votre domicile sur la commune (ex. : facture d’eau, d’électricité, quittance de loyer, etc.).