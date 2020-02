Municipales : Vanessa Miranville présente sa liste citoyenne

"Pour nous c’est l’équilibre entre continuité et renouveau", lance d’entrée Vanessa Miranville. La maire de La Possession affiche également la ligne politique de cette nouvelle équipe : "il n’y a aucun élu politique dans cette liste, nous voulons montrer que nous sommes sans étiquettes, juste des citoyens qui veulent faire avancer La Possession". Et effectivement, aucun ténors politiques de l’île n’était présent lors de cette présentation, seulement 300 militants survoltés.



De nouveaux visages



Cette nouvelle équipe est composée à 50% d’anciens et 50% de nouveaux venus. Une liste éclectique à la fois mixte et intergénérationnelle. Parmi les nouveaux colistiers : Marceau Juleno. Ce docker à la retraite est une figure du syndicalisme dans la ville. Lui qui avait fait campagne en 2014 pour le Parti pour La Réunion (PLR) n’avait pas intégré la liste finale après la fusion entre les deux tours. Après un premier mandat réussi selon lui, c’est surtout le fait "qu’elle n’a pas laissé faire les profiteurs" qui l’a motivé a s’engager. "Je viens pour amener, pas pour prendre", conclut-il.



Autre nouvelle tête : Lionel Var. À peine âgé de 21 ans, cet étudiant est le plus jeune de liste et a la particularité d’avoir été un élève de Vanessa Miranville à l’école. Très actif dans le milieu associatif, il a décidé de s’engager car il a la sensation de ne pas adhérer à un parti politique mais bien à un mouvement citoyen.



Un bassin de baignade et un centre commercial



Ce meeting était également l’occasion pour l’édile de dresser un bilan de son mandat. "Nous avons posé des bases saines et solides pour ce premier mandat, nous sommes prêts pour la suite", affirme-t’elle. C’est donc dans la continuité que Vanessa Miranville veut s’inscrire. Ainsi, la commune poursuivra l’embellissement et la rénovation des éclairages et bâtiments publics.



Parmi les grands projets proposés, la maire veut créer un bassin de baignade sur le front de mer. Côté culture, elle souhaite faire de Plateau Festival un théâtre en plein air pour animer la ville. Enfin, l’élue veut permettre l’installation d’un centre commercial "qui manque cruellement à La Possession". Cela permettra de créer plus d'un millier d’emplois selon elle.



Reste à savoir si cela convaincra les Possessionnais de lui redonner les clés de la mairie.