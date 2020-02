Municipales 2020 Municipales: Une liste de 35 noms pour Daniel Alamélou à Ste-Suzanne

C’est devant ses militants et sympathisants que Daniel Alamélou, candidat à Sainte-Suzanne, a présenté ce dimanche 23 février ses colistiers qui l’accompagneront en cas de victoire aux municipales.



Après la présentation de sa candidature au mois d’octobre 2019, l’ouverture de sa permanence de campagne en janvier 2020, le leader de LVR (La Voix de La Réunion) dévoile aujourd’hui sa liste, "renouvelée à 70%" par rapport à celle de 2014 et qui se compose "d’hommes et de femmes qui apportent de nouvelles idées au projet et qui ont pris en considération les demandes de la population".



Le conseiller municipal d’opposition a tenu à faire représenter sur sa liste tous les secteurs d’activités: chefs d’entreprises, secteur privé, associations, retraités, personnes intervenants dans le champs du handicap, demandeurs d’emplois, enseignants, étudiants ou encore des mères au foyer.



Daniel Alamélou en a profité pour décliner son programme "qui traite de la famille, de l’épanouissement humain et de la cohésion sociale, de l’aménagement du territoire et l’environnement, du développement économique, agricole et touristique, de l’amélioration des services publics et un projet numérique pour la ville".



Liste : ALAMELOU Daniel – PAUSE Yolande– GRONDIN Antonio - SIHOU Cécile - PICARD Christian - CAMATCHY Nathalie - CIDNEY Janick - MOUTOUSSAMY Cathy - BEGUE René - AUPIAIS Annick - HURHUNGEE Florent - CLAIN Coline - GALARME Thierry - BERNARD Christelle - PERIANIN Eric - VALENTIN Monique - LEGROS Willy - MOUNOUSSAMY Séverine - VIRAPATRIN Alain - CARPAYE Alice - GERBANDIER Jean-Marc - SINGABRAYEN Samantha - SIOUNATH Marcelin - CARRON Line - CAZAL Jimmy - BORNEO Karine - MERA Daniel - VALGRESY Marie Josée - SINAMA Jérôme - ASSANI Anzilati - M’BAJOUMBE Guito - HOARAU Amandine - PAUSE Jean Hugues - DARRIERE Marie - ABAR Georgelin

Nicolas Payet Lu 827 fois







Dans la même rubrique : < > Imrhane Moullan dévoile ses colistiers prêts "pour un véritable renouveau à St-Pierre" Municipales: Olivier Hoarau présente ses colistiers et veut "continuer à écrire la grande histoire des Portois"