Municipales: Une charte contre la distribution d’alcool à visée électoraliste

"La campagne des municipales bat son plein, ici et là, des réunions électorales s’accompagnent malheureusement encore assez souvent de distributions d’alcool et autres "pots républicains" destinés à attirer les militants et les électeurs. Ces pratiques douteuses, d’un autre âge sont indignes d’une véritable démocratie, elles n’ont plus leur place dans notre société et notre département. Elles relèvent de l'incitation à la consommation d'alcool, de la mise en danger d'autrui et devraient être sévèrement réprimées par l’Etat." peut-on lire en introduction de cette charte.



Alors que la consommation abusive d’alcool est une problématique majeure de santé publique à La Réunion, la FRAR regrette que ce sujet soit peu présent parmi les campagnes aux municipales. C’est pourquoi elle invite les candidats à s’engager à faire appliquer la loi dans leurs communes:



- respect des licences,

- respect des horaires d’ouverture des débits de boissons,

- réalisation d’une cartographie précise des panneaux d’affichages publicitaires pour une application efficace de l’interdiction de l’affichage en faveur de l’alcool en étroite collaboration avec les forces de l’ordre,

- actions de prévention auprès de la population et en particulier du jeune public.

- soutien/adhésion aux associations œuvrant dans le champ des addictions

- participation à la Journée Sans Alcool

- initiative d'arrêtés municipaux