Municipales 2020 Municipales: Un second tour doit avoir lieu en juin sinon l'élection devra se rejouer La pandémie de COVID-19 a pertubé le fonctionnement des municipales. Par la loi du 23 mars 2020, le gouvernement a reporté l'installation des nouveaux conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour au plus tard le 23 mai prochain. Dans les communes nécessitant un second tour, il pourrait être organisé en juin. Si la situation sanitaire ne le permet pas, l'élection devrait être entièrement recommencée, rappelle la préfecture.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 organise l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour, le report du second tour des élections municipales et communautaires et le fonctionnement des collectivités pendant l'état d'urgence sanitaire.



1. Dans les 7 communes où le premier tour a été conclusif (L'Entre-Deux, Le Port, Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint-Philippe, Saint-Pierre et Salazie)



Les nouveaux conseillers municipaux et communautaires élus lors du premier tour (15 mars 2020) entreront en fonction au plus tard au mois de juin. Il en va de même pour les maires et leurs adjoints. La date sera déterminée par décret sur le fondement d'un rapport remis au plus tard le 23 mai 2020 par le Parlement au Gouvernement après avis du conseil national scientifique.



2. Dans les 17 autres communes



Dans les communes où un second tour est nécessaire, les conseillers municipaux et communautaires en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers nouvellement élus. Il en va de même des maires et de leurs adjoints.



En fonction de l'état de l'épidémie de covid-19, le second tour des élections municipales et communautaires pourrait avoir lieu au plus tard en juin 2020, à une date fixée par un décret pris en conseil des ministres au plus tard le 27 mai. Si la situation sanitaire ne permettait pas la tenue du second tour des élections en juin, l'élection devrait être entièrement recommencée.



3. Dans les communautés d'agglomération



Dans toutes les communautés d'agglomération de La Réunion (CINOR, TCO, CIVIS, CASUD et CIREST), le conseil communautaire en fonction à la veille du premier tour demeure jusqu'à l'installation du nouveau conseil communautaire. Le président et les vice-présidents en exercice sont maintenus dans leurs fonctions.



4. Fonctionnement des collectivités pendant l'état d'urgence sanitaire



Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, le fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales et des communautés d'agglomération sera adapté (quorum, procurations, modalités de vote...). Le régime issu de la loi d'urgence sera précisé dans le cadre d'une ordonnance du gouvernement.

