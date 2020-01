Municipales St-Denis : La liste complète d'Ericka Bareigts

Alors qu'on commence à connaître les noms des acteurs principaux des municipales des 15 et 22 mars prochains à St-Denis, avec un duel attendu entre Didier Robert et Ericka Bareigts, nous avons pu nous procurer la liste des membres de la liste d'Ericka Bareigts.Cette liste figure par ordre alphabétique sur le programme de campagne de la candidate socialiste qui sera distribué dans les jours qui viennent dans les boîtes aux lettres.L'avantage de cette présentation alphabétique est qu'elle ne donne pas une idée de ceux qui occuperont les principaux postes d'adjoints et permet donc de ménager les susceptibilités de chacun jusqu'au dernier moment.Voici donc cette liste : Ericka Bareigts, Jean-Noël Abodi, Aziz Akbaraly, Marie-Annick Andamaye, Fernande Anilha, Gilbert Annette, Corine Arlandon, Sonia Bardinot, David Belda, Audrey Belim, Jimmy Bénard, Geneviève Bonmalais, Jean-Max Boyer, Laurent Brard, Claudette Clain, Alexandra Clair, Eric Delorme, Aline Ducap, Gabrielle Fontaine, Gérard Françoise, Harry Gustave, Oumi Hamza, Christelle Hassen, Jean-François Hoareau, Arnaud Huguet, Marie-Lise Isidore, François Javel, Guillaume Kichenama, Virgile Kichenin, Jean-Claude Lakia, Julie Lallemand, Jacques Lowinsky, Yassine Mangrolia, Jean-Pierre Marchau, Aurélie Médéa, Florence Moulama, Philippe Naillet, Monique Orphé, Ibrahim Patel, Jacqueline Payet, Stéphane Persée, René-Louis Pestel, Jean Poleya, Julie Pontalba, Mathieu Rafini, Nouria Raha, Joëlle Raharinosy, Joëlle Rela, Jonathan Ritou, Christianne Sudnikowicz, Benjamin Thomas, Dominique Turpin et Raihanah Valy.D'abord la présence de Gilbert Annette, ce qui laisse présager qu'il continuerait à tirer les ficelles en coulisses en cas de victoire, même s'il n'occuperait plus le fauteuil de premier magistrat.On notera encore la présence de la plupart des poids lourds du conseil municipal actuel : Jacques Lowinsky 1er adjoint), Philippe Naillet, Gérard Françoise (5ème adjoint), Gabrielle Fontaine (10ème adjointe), François Javel (l'influent, mais discret président de la commission d'appels d'offres), l'ancienne députée Monique Orphé même s'il se disait qu'elle avait pris ses distances avec le maire actuel.Mais leur présence ne garantit pas une position en bonne place au sein dans l'ordre des adjoints. Les positionnements de chacun, leurs postes et leurs délégations ne seront connus qu'après le vote du premier conseil municipal qui suivra les élections.Notons également la disparition de certains élus d'importance comme la controversée Mme Nourjhan Mamode, la présidente de l'association AFGR (Association Française des Gujratis de la Réunion), très influente chez les Karanes de La Réunion, dont nous avions révélé le rôle trouble dans une sombre affaire de faux papiers ( Une élue de la mairie de St-Denis accusée de trafic de faux papiers ). Ou encore celle de Gérald Maillot (3ème adjoint), Nalini Véloupoullé (4ème adjointe), Brigitte Adame (6ème adjointe), Didier Euphrasie, Yvette Duchemann, Jeanne Lohyer ou encore Jean-Claude Fidji.Enfin, relevons que sont également présents certains élus à qui Gilbert Annette avait annoncé il y a une dizaine de jours qu'ils ne figureraient pas sur la liste ont été rappelés au dernier moment, histoire de ne pas donner une impression de crise au sein de la majorité actuelle. Parmi eux Eric Delorme, Corinne Arlandon, René-Louis Pestel. Mais il se dit dans l'entourage de Gilbert Annette qu'ils ne seront au final pas en position éligible.