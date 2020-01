Municipales St-André: Eric Fruteau est rejoint par Yano Nativel et Gérard Maillot

Après avoir officialisé sa candidature pour les élections municipales à Saint-André, Eric Fruteau établit son programme au fur et à mesure des rencontres avec les habitants de sa commune. La propreté et les questions environnementales sont leurs principales préoccupations.



C'est pourquoi, Eric Fruteau et son équipe s’engagent à développer des actions concrètes pour la lutte contre les makoteries récurrentes à Saint-André.



Au-delà d'améliorer le service de ramassage des déchets, le candidat souhaite également mettre en place un plan décennal de l’eau potable sur l’ensemble du territoire Est, améliorer l’éclairage public et traiter le problème de l'errance animale.



Autant de priorités dans lesquelles se sont retrouvés Yano Nativel et Gérard Maillot, qui ont rejoint la liste du Saint-Andréen.