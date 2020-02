Municipales Saint-Leu : les grosses ficelles de Thierry Robert

Thierry Robert est très mécontent de la tournure que prend la campagne de sa candidate sur le terrain. En effet, la campagne de sa candidate est un véritable flop. C’est une catastrophe électorale annoncée au soir du premier tour, le 15 mars prochain. Face au manque flagrant de charisme de sa candidate qui manque d’assise et d’assurance, Thierry Robert est obligé d’une part de monopoliser la parole dans ses réunions qui d’ailleurs connaissent une très faible affluence laissant auguré d’un score ridiculeusement faible pour sa liste. De plus, constatant la faible appétence pour sa liste sur le terrain saint-leusien et n’arrivant pas à recruter du monde pour monter sur sa liste, Thierry Robert se retrouve dans l’obligation de prendre des colistiers extérieurs à la Ville ou de très nouveaux néo Saint-Leusiens souvent d’anciens collaborateurs qui lui doivent leur carrière.



Comble de malchance pour l’entrepreneur reconverti dans la politique, la presse a fait état de la situation d’un de ses colistiers, promoteur immobilier de profession, qui est empêtré dans une affaire de retard de chantier qui léserait les acquéreurs.



Par ailleurs, ce n’est pas parce que Thierry Robert est un habitué des prétoires puisqu’il a été condamné à plusieurs reprises comme par exemple en février 2018 pour harcèlement sexuel et harcèlement moral à l’encontre de son ancienne collaboratrice parlementaire, qu’il peut jouer à l’expert juridique en tenant en haleine depuis des mois les médias sur sa prétendue éligibilité, l’ex député-maire, a été désavoué de manière magistrale par le tribunal administratif. La justice a tranché, malgré ses jérémiades, Thierry Robert reste inéligible jusqu’en juillet 2021.



Dépité, et foncièrement mauvais perdant n’acceptant pas sa défaite et le fait d’être rejeté par les Saint-Leusiens, son parti et son conseil municipal, l’ex président du LPA sort une énième carte « foireuse » de sa manche. Réfutant la réalité de l’ancien emploi du maire de Saint-Leu, Thierry Robert essaie de jeter l’opprobre sur l’actuel premier magistrat de la commune. Mais cette désespérante manipulation gros doigt a fait pschitt quand les Saint-Leusiens ont découvert que celui qui a porté plainte est un militant de Thierry Robert au langage ordurier qui comme par hasard prend le mème avocat que Thierry Robert. Décidément la ficelle est un peu grosse !



Ce n’est pas parce que le procès des époux Fillon a lieu ses jours-ci que Thierry Robert par ses méthodes dilatoires peut se permettre de salir l’honneur et la dignité du maire actuel de la Ville. Quoiqu’il en soit les Saint-Leusiens sauront barrer la route à un aventurier afin que leur commune ne puisse plus être dirigée par un Balkany péi.