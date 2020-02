La grande Une Municipales : Qui remportera le battle des clips de campagne ? La campagne bat son plein pour l’échéance électorale préférée des Réunionnais. Certains candidats ont choisi de séduire l’électorat en musique.

C’est bien connu, les chansons à la gloire des candidats font partie du folklore des campagnes électorales à La Réunion. Qui se souvient de l’entêtant "Alain Bénard, Alain Bénard" dans les années 2000 ou du "Met’ Caro partout" en l’honneur de Cyrille Hamilcaro lors de précédentes joutes électorales ? Des candidats de 2020 sont à leur tour prêts à faire danser les électeurs.



La date fatidique approche et les voitures-sono vont bientôt arpenter les rues. Petit tour d’horizon des musiques qui risquent d'animer vos journées.

Didier Robert



Ambiance urbaine pour le Président de Région. Entre rap et ragga, le clip présente le candidat sur le terrain à la rencontre des électeurs.



Éricka Bareigts



Ambiance plus folk pour la candidate de la majorité sortante. Ici l'accent a plus été mis sur la mélodie que sur le clip.



Nassimah Dindar



La sénatrice n’a pas encore de chanson officielle. Un choix étonnant puisque Nassimah Dindar compte sur sa liste la chanteuse Séga"El. De plus l’artiste possède dans son répertoire une chanson s’appelant "En lèr" qui ressemble au slogan de campagne de la candidate "En l’air".



Alain Armand



Poète autant que politicien, Alain Armand n’a pas de chanson de campagne. Une surprise venant de celui qui a écrit des textes pour Ziskakan.



Yvette Duchemann



Ses photos sur ses réseaux sociaux avec un Kayamb laissaient espérer un maloya militant. Il n’en est malheureusement rien puisque la candidate écologiste n’a pas de chanson officielle.



Vanessa Payet-Pignolet



Pas de clip pour la candidate de Croire et Oser. Rien d'étonnant au vu de ses prises de parole pour une "conscientisation" de la population. Difficile en effet de trouver de quoi éclairer le peuple en quelques accords de musique.



Sonny Welmant



Le candidat du Rassemblement national ne semble pas avoir l’oreille musicale, aucun signe de musique sur sa page Facebook.



Éric Beeharry



Aucune chanson pour le candidat de Nouvelle Réunion.



Magaly Onesio



La candidate issue du mouvement des gilets jaunes n’a pas de chanson de campagne.





Et vous, quelle est votre chanson de campagne préférée? Nous vous laissons la possibilité de choisir entre celle de Didier Robert et celle d’Éricka Bareigts :

