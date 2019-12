Politique Municipales: Pierrick Pignolet (MoDem) officialise sa candidature à La Possession





Ce dernier donne rendez-vous à ses partisans le vendredi 13 décembre prochain au restaurant la Casa d’Edith pour son premier grand meeting électoral.

Chères Possessionnaises, chers Possessionnais



Je fais le choix de me présenter aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains à la Possession. Une ville chère à mon coeur, une ville où j’ai grandi et où je suis revenu m’installer en famille il y a plusieurs années.



Pourquoi cet engagement ?



Parce qu’il est urgent d’agir et de prendre en main notre destin pour que chacun puisse trouver sa place, s’épanouir et faire sa part dans une ville heureuse autour de notre cœur vert.



Ma seule ambition : mettre mes compétences au service de l’essentiel pour proposer des solutions à chacune de vos difficultés dans une gestion durable, responsable et partagée de notre municipalité en prenant mieux en compte nos quartiers les plus éloignés.



A mes côtés, je peux compter sur une équipe composée de forces vives et citoyennes de notre commune, animée par l’envie de réussir ensemble une ville heureuse et ouverte sur le territoire de la côte ouest.



Je vous invite à notre première grande rencontre le vendredi 13 décembre à 17h30 au restaurant La Casa d’Edith - Chez Perline - 42 Rue Sarda Garriga Le tout nouveau chef de file du Modem à La Réunion, Pierrick Pignolet, ancien directeur de cabinet de Nassimah Dindar au Département et de Thierry Robert à la mairie de Saint-Leu, se porte officiellement candidat aux futures élections municipales sous l’étiquette "La Possession Heureuse" à La Possession, commune d’où il est originaire.Ce dernier donne rendez-vous à ses partisans le vendredi 13 décembre prochain au restaurant la Casa d’Edith pour son premier grand meeting électoral. samuel.irlepenne@zinfos974.com Lu 141 fois







Dans la même rubrique : < > 📷 Le Port: Sergio Erapa officialise sa candidature aux municipales 2020 Municipales 2020: Yoland Velleyen a annoncé sa candidature à Saint-Paul