Municipales : Philippe Fontaine présente son programme pour Trois-Bassins

C’est avec une "liste citoyenne" que Philippe Fontaine compte bien conquérir le fauteuil de maire. L’ancien 1er adjoint de Roland Ramakistin a présenté sa liste "Le Réveil Citoyen" où il est le seul avoir une expérience politique. Selon lui, c’est de là que vient la force de son équipe.



C’est au bord de mer, devant une centaine de militants, que le candidat a choisi de présenter son programme. Un lieu pas choisi au hasard puisque le candidat veut faire du tourisme l’un des piliers du développement de la ville. Un réaménagement du front de mer est ainsi prévu, ainsi que la création d’un sentier historique qui relierait le littoral jusqu’à la forêt. Il compte également demander au TCO l’installation d’une antenne de l’office de tourisme intercommunal.



Mais c’est sur le plan économique que son programme est essentiellement axé. Philippe Fontaine veut rénover de vieux locaux communaux pour y installer des porteurs de projets. Il souhaite accompagner les créateurs d’entreprises pour favoriser l’émergence de nouvelles activités et la création d’emploi. Le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire est également au coeur du programme.



Sur le plan social, la tête de liste veut stimuler le tissu associatif et les animations nocturnes. Philippe Fontaine promet la construction de nouveaux logements sociaux. Il compte mettre en place un développement quartier par quartier. Des travaux qui pourraient être réalisés par des chantiers d’insertions. Ces derniers serviraient également à la construction d’aires de jeux pour les enfants et la végétalisation de la ville. Un programme ambitieux qui n’a plus qu’une semaine pour convaincre les électeurs.