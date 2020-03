Municipales: Patrick Dalleau présente sa liste "Saint-Benoît dan’coeur"

Patrick DALLEAU et Saint-Benoît Dan’Coeur ont déposé leur liste pour les municipales de Saint Benoît le 19 février dernier.



Cette liste constituée de forces vives de la société civile de Saint-Benoît a l’ambition de redonner à la cité ses lettres de noblesse.



Forte de ces compétences individuelles, Saint-Benoît Dan’Coeur s’engage à booster l’économie et l’emploi, à combattre la pauvreté, à soutenir la santé, à embellir la ville, à la rendre attractive et à réussir une transition écologique devenue indispensable.

Découvrez la liste Saint-Benoit Dan’Coeur:



1. DALLEAU PATRICK

2. GRANDMAISON EPOUSE CADET DOMINIQUE

3. LEBEAU IVRIN CLAUDE

4. SAUTRON MARIE-THERESE

5. BEGUE JIMMY

6. CAZAL ROLANDE

7. D’AMBREVILLE JEAN TONY

8. DESMEDT LIZ

9. LAGAITE JEAN LUCAY

10. AUDIFAX EPOUSE LEBON SOPHIE MARIE ALIETTE

11. BIENVENU MAX CHRISTOPHE

12. SARPEDON MARIE NELLY

13. HOAREAU JEAN DAVID

14. MARIMOUTOU ANYSE

15. JACQUES ANTOINE YVES

16. DIJOUX MARIE CATHERINE

17. LEBLOND DIDIER

18. GOVINDIN EPOUSE TANDRAYEN FARIDA MARIE SABINE

19. EFFERMA JEAN CEDRIC

20. ETHEVE EPOUSE DOUCHET CHRISTELE

21. PAYET OLIVIER

22. VAYERATTA NADEGE

23. COCHARD WILLY

24. BOYER SABRINA VALERIE

25. HOAREAU JEAN-PATRICE

26. RAMSAMY MARIE PATRICIA

27. COLLET ALAIN

28. LAFABLE MARTINE

29. ROBERT ELIE DAMIEN

30. ETTIENNE EPOUSE KOENIG ISABELLE GENEVIEVE CHRISTIANE

31. TOURNEUR GILLES

32. COLLET GWENAËLLE

33. POIRIE JORDAN

34. LANGROMME MARIE BERNADETTE

35. COCHARD CHRISTIAN ANDRE

36. LASSALLE CAROLINE

37. BOYER ANDRE AUGUSTE

38. VICTOIRE SANDRINE

39. PROUD’HON THIERRY