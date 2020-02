Municipales 2020 Municipales: Olivier Hoarau présente ses colistiers et veut "continuer à écrire la grande histoire des Portois"

Une liste qui reflète "la diversité portoise tant dans sa richesse culturelle que professionnelle". C’est ce dimanche que le maire du Port et candidat à sa réélection, Olivier Hoarau, a présenté officiellement les 39 noms qui composent sa liste, baptisée "Le Port Nout Avenir".



Cette liste a été renouvelée pour moitié car certains de ses élus "ont fait le choix de partir et d’autres m’ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas renouveler leur expérience d’élu", indique Olivier Hoarau, qui voit là "un nouveau souffle" qui lui permet d’aborder cette campagne "sous les meilleures auspices". "C’est une équipe qui reflète la diversité portoise tant dans sa richesse culturelle que professionnelle. Nous nous sommes réunis parce que nous partageons les valeurs de justice sociale, de solidarité, et de liberté de conscience", insiste le maire sortant.



"Nous nous sommes réunis parce que nous sommes fiers d’être Portois et qu’avec cette fierté nous portons une belle ambition pour notre Ville et nos concitoyens", poursuit le poulain d’Huguette Bello. Il souhaite "continuer à écrire la grande histoire des Portois" en poursuivant trois objectifs: "l’épanouissement de nos concitoyens, un développement équilibré et harmonieux et la cohésion sociale pour une société apaisée".



Outre la présentation de ses colistiers, Olivier Hoarau, qui va veiller à "mutualiser nos territoires et leur mode de vie par le TCO", a également dévoilé son programme, à travers 8 grandes propositions:



L’Éducation "pour faire l’alliance autour de l’enfant citoyen, de la crèche à l’école :

Nous allons doubler les places de crèche

Nous allons proposer une cantine gratuite"



La Culture et le Sport "pour s’épanouir :

Nous allons créer un festival des arts de rue

Réhabiliter le cinéma Casino

Créer un pôle de sports mécaniques

Ouvrir une nouvelle piscine"



L’Environnement "pour préserver notre cadre de vie et sa biodiversité

Nous allons multiplier les jardins partagés dans les quartiers

Créer un centre de formation environnement"



L’Aménagement "jusqu’au Cœur de la Ville pour vivre mieux :

Nous allons développer les déplacements doux

Rendre le centre ville plus attractif

Renforcer l’animation"



La Formation et l’Emploi "pour s’insérer professionnellement et gagner sa vie :

Nous allons développer une stratégie d’accueil des entreprises

Encourager l’ouverture de centre de formation supérieur"



Le Logement "pour voler de ses propres ailes et fonder sa famille :

La Zac Mascareignes sera notre nouvel écrin vert

Et nous allons lancer un nouveau programme de location accession"



La sécurité "pour une ville apaisée :

Renforcer la police municipale"



La solidarité et la proximité "pour accompagner chaque portois et transmettre la mémoire :

Créer un pôle handicap

Et réaliser un grand pôle administratif à la RDG"



La liste complète Le Port Nout Avenir:



HOARAU Olivier



Par ordre alphabétique :

ADOIS Jean-Claude

AHMED VALI Fayzal

ALI Mihidoiri

ALI Zakaria

AMACHALLA Didier

ANLI Bibi Fatima

ASSANI Yasser

BABEF Jean Paul

BASSONVILLE Véronique

BEGUE Danila

BETON Jasmine

BITAUT Sonia

CERVEAUX Wilfrid

CLAIN ép. MAILLOT Claudette

COMBO Chadhouli

GOSSARD Catherine

HIppolyte Henry

IAFAR Alain

JACQUES ANTOINE Franck

LATRA ép. ABELARD Garicia

LAURESTANT Brigitte

LAVIELLE Honorine

LE TOULLEC Annick

MOUNIATA Armand

MOUNIEN Karine

NAGES Jean Max

PATEL Mémouna

PAYET Patrice

PERNIC Guy

ROBERT Bernard

SAMINADIN Barbara

SERVEAUX Richard

TANGUY Romuald

TESTAN Aurélie

TIBURCE Dorisca

TOULCANON Lise May

TRECASSE Paméla

TSIAVIA Sophie Nicolas Payet







