A la Une .. Municipales : Olivier Hoarau en soutien d'Alec à Ste-Suzanne

Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 16 Juin 2020 à 10:30





"Je salue la présence d'Olivier Hoarau, qui vient en son nom propre et non en tant que représentant du PLR", tient à préciser Alexandre Laï-Kane-Cheong, qui n'écarte pas malgré tout un rapprochement plus "officiel" avec Olivier Hoarau et le PLR lors des prochaines échéances électorales, avec les régionales en ligne de mire. C'est un soutien de poids pour Alexandre Lai-Kane-Cheong. Olivier Hoarau, maire PLR du Port, a en effet pris fait et cause pour le leader du Parti Croire et Oser, encore en lice pour le second tour à Sainte-Suzanne où il affrontera Daniel Alamélou et Maurice Gironcel ( Sainte-Suzanne: La triangulaire opposera Gironcel, Alamélou et Laï-Kane-Cheong ). Les deux hommes ont officialisé cette entente lundi après-midi sur le front de mer de Sainte-Suzanne, sur le site de l'ancienne gare ferroviaire.Cette fraternisation entre les deux responsables politiques est plus une affaire d'affinités que de tractations habituelles d'entre-deux tours assurent les deux hommes, qui partagent une vision "commune" du devenir de l'île. Le maire du Port, lui, se reconnaît dans la personnalité d'Alec, "un dalon depuis des années", et ne tarit pas d'éloges sur le parcours de son poulain, relevant "le sérieux de son équipe" et avec qui il a une "perception commune de l'avenir de La Réunion, qui reste une terre qui aime la politique et relever des défis importants". Outre Olivier Hoarau, un autre élu portois, l'avocat Mihidoiri Ali, était également présent pour l'officialisation de ce soutien."Je salue la présence d'Olivier Hoarau, qui vient en son nom propre et non en tant que représentant du PLR", tient à préciser Alexandre Laï-Kane-Cheong, qui n'écarte pas malgré tout un rapprochement plus "officiel" avec Olivier Hoarau et le PLR lors des prochaines échéances électorales, avec les régionales en ligne de mire.







