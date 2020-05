Municipales 2020 Municipales: Les conseils municipaux élus au 1er tour pourront s’installer dès la semaine prochaine Sept listes ont été élues dès le premier tour des élections municipales à La Réunion. Selon un rapport gouvernemental au Parlement diffusé ce mardi, le gouvernement donne son feu vert pour l’installation de ces conseils le 18 mai prochain. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 17:41 | Lu 302 fois

Les communes de Petite-Île, Salazie, Saint-Joseph, L’Entre-Deux, Saint-Pierre, le Port, et Saint-Philippe ont élu leurs listes dès le premier tour des municipales.



Pas de grand changement au sein de leurs conseils municipaux en perspective donc, mais ces derniers s’opéreront enfin, après cette longue période de confinement, comme le révèle un rapport gouvernemental au parlement.



Le gouvernement donne son feu vert pour l’installation des nouveaux conseils municipaux élus au premier tour partout en France dès le 18 mai prochain, et leur permet de désigner leur maire et ses adjoints entre le 23 et le 28 mai selon Le Figaro.



Tout comme la tenue du second tour, cette installation était initialement prévue le 22 mars dernier, puis reportée en raison de la crise sanitaire.



L’ordonnance qui doit confirmer ces dates et les conditions d’installation devrait être présentée mercredi prochain. Elle pourrait permettre aux conseils concernés de se réunir en tout lieu, y compris en dehors de la commune si nécessaire, afin de respecter les mesures barrières.



