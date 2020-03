Municipales 2020 Municipales : Les colistiers de Didier Robert accusent Ericka Bareigts d'embauches illégales Deux jours après la perquisition à la mairie de Saint-Denis dans le cadre d’une enquête pour détournements de fonds publics, les colistiers du Président de Région ont présenté la lettre qu’ils ont adressée aux autorités. Ils dénoncent l’utilisation abusive des moyens de la collectivité municipale au profit de la campagne électorale.





"Ce que m’inspire le comportement de l’équipe Bareigts-Annette, c’est que ces gens-là ne changeront jamais!" . Jean-Jacques Morel n’y va pas avec le dos de la cuillère. Le colistier de Didier Robert dénonce la pluie de contrats courts signés ces dernières semaines à la mairie du chef-lieu. Des contrats distribués malgré le rapport de la chambre régionale des comptes et l’enquête du procureur en cours. "Dans cette période de réserve, c’est de l’achat de voix, tout simplement", affirme-t-il.



Dans les exemplaires de contrats fournis par les accusateurs, ceux-ci ont été signés le 7 février 2020 pour une période de 8 semaines. Ce contrat comprend une période d’essai de 3 semaines renouvelables. Soit 6 semaines d’essai sur 8 totales. S’ils n’ont pas le nombre exact, les candidats estiment qu’il y aurait une centaine de contrats de ce type. "J’espère qu’une nouvelle enquête sera ouverte", conclut l’avocat de profession.



Autre irrégularité relevée : l’utilisation des moyens de la mairie pour la campagne de la candidate de la majorité sortante. "Ils font déblayer systématiquement les lieux où Mme Bareigts, va faire des meetings. Nous on a toujours été dans des lieux qui n’ont pas été déblayés", assure Michel Lagourgue, autre colistier de Didier Robert.



Un autre questionnement des opposants concerne "l’utilisation de la société chargée de la sécurité du marché de nuit au profit des militants de Mme Bareigts et du défilé qu’elle avait organisé à ce moment-là", renchérit Michel Lagourgue. La société de gardiennage en question dont



Vers une invalidation du scrutin?



Des accusations que les colistiers ont directement adressées au Préfet de La Réunion le 03 mars dernier. Questionnés sur l’inverse et l’éventuelle utilisation des moyens de la Région pour la campagne de Didier Robert, les colistiers ont rejeté catégoriquement cette possibilité.



Si ces accusations s’avéraient exactes, l’équipe de Didier Robert ne s’interdit pas de contester le scrutin en cas de victoire de la candidate de la majorité sortante. Cette élection pourrait donc connaître de nouveaux rebondissements, même après le 22 mars. La date fatidique se rapproche et la campagne électorale prend un ton de plus en plus virulent. Ce matin, les colistiers de Didier Robert ont convoqué la presse afin de présenter les irrégularités du clan Annette lors de ces élections. Selon eux, documents à l’appui, la municipalité continue de signer des contrats, à durée déterminée, en cette période d’élection, ce qui est interdit."Ce que m’inspire le comportement de l’équipe Bareigts-Annette, c’est que ces gens-là ne changeront jamais!" . Jean-Jacques Morel n’y va pas avec le dos de la cuillère. Le colistier de Didier Robert dénonce la pluie de contrats courts signés ces dernières semaines à la mairie du chef-lieu. Des contrats distribués malgré le rapport de la chambre régionale des comptes et l’enquête du procureur en cours. "Dans cette période de réserve, c’est de l’achat de voix, tout simplement", affirme-t-il.Dans les exemplaires de contrats fournis par les accusateurs, ceux-ci ont été signés le 7 février 2020 pour une période de 8 semaines. Ce contrat comprend une période d’essai de 3 semaines renouvelables. Soit 6 semaines d’essai sur 8 totales. S’ils n’ont pas le nombre exact, les candidats estiment qu’il y aurait une centaine de contrats de ce type. "J’espère qu’une nouvelle enquête sera ouverte", conclut l’avocat de profession.Autre irrégularité relevée : l’utilisation des moyens de la mairie pour la campagne de la candidate de la majorité sortante. "Ils font déblayer systématiquement les lieux où Mme Bareigts, va faire des meetings. Nous on a toujours été dans des lieux qui n’ont pas été déblayés", assure Michel Lagourgue, autre colistier de Didier Robert.Un autre questionnement des opposants concerne "l’utilisation de la société chargée de la sécurité du marché de nuit au profit des militants de Mme Bareigts et du défilé qu’elle avait organisé à ce moment-là", renchérit Michel Lagourgue. La société de gardiennage en question dont le contrat éveille des soupçons de conflits d’intérêts comme le révélait Zinfos974 en mai 2019.Des accusations que les colistiers ont directement adressées au Préfet de La Réunion le 03 mars dernier. Questionnés sur l’inverse et l’éventuelle utilisation des moyens de la Région pour la campagne de Didier Robert, les colistiers ont rejeté catégoriquement cette possibilité.Si ces accusations s’avéraient exactes, l’équipe de Didier Robert ne s’interdit pas de contester le scrutin en cas de victoire de la candidate de la majorité sortante. Cette élection pourrait donc connaître de nouveaux rebondissements, même après le 22 mars.







Le courrier envoyé au Préfet de La Réunion par Michel Lagourgue :









Exemplaire de contrat signé en date du 7 février 2020



Nicolas Payet Lu 488 fois







Dans la même rubrique : < > Serge Camatchy: "Mon équipe et moi sommes prêts à agir dès le 23 mars" Patrice Lauriol: Tout sauf Miranville et Robert