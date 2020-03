La grande Une Municipales: Le taux de participation à 12h s'élève à 18,74%, les Réunionnais moins mobilisés qu'en 2014

Le taux de participation pour le premier tour de ces municipales 2020 à La Réunion est estimé à 18,74% à 12h00 à La Réunion, indique la Préfecture.



Ce taux est en baisse par rapport au scrutin de 2014 puisqu'à la même heure, le taux était de 23,23%.



La crainte de la population envers le virus semble avoir incité une partie des électeurs potentiels à ne pas se déplacer.



Au Port à 12h, on enregistrait 26,88% de participation contre 34,68% en 2014.