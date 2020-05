A la Une . Municipales : Le second tour se tiendra en juin 2020 ou en janvier 2021 Reportée en raison de la crise sanitaire qui touche le pays, la date du second tour des élections municipales commence à se dessiner. Le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé deux possibilités envisagées par le gouvernement: le mois de juin prochain ou le mois de janvier en 2021. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 21 Mai 2020 à 09:11 | Lu 478 fois

C’est lors d’une réunion avec les chefs de parti politiques qu’Edouard Philippe aurait évoqué le mois de juin ou le mois de janvier 2021 pour la tenue du second tour des élections municipales.



Le premier tour s’était tenu le 15 mars dernier alors que l’épidémie de coronavirus était déjà présente sur le territoire français. Deux jours après, le gouvernement mettait en place le confinement de la population pour tenter d’endiguer la propagation du virus.



Près de deux semaines après le déconfinement, l’heure est désormais à l’organisation du deuxième tour. La tenue des élections en automne a finalement été écartée. Le chef du gouvernement veut permettre à la campagne électorale de durer un mois et demi sans interférer avec la rentrée scolaire.



Mais l’option du 28 juin est loin de satisfaire tout le monde, dans la majorité comme dans l’opposition, qui pointe du doigt l’inconnue de la situation sanitaire d’ici là, ainsi que la difficulté d’organiser la campagne dans ces circonstances.





Une réorganisation du premier tour en janvier 2021



Si le deuxième tour devait finalement se tenir l’année prochaine, cela pourrait entrainer la réorganisation du premier tour dans les 4800 communes qui n’ont pas élu de maire au premier tour.





