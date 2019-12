Municipales: Le "Mouvement Citoyen Participatif Bénédictin" propose "une approche nouvelle"

Ce samedi, les membres du MCPB ont officialisé leur candidature aux élections municipales de 2020 à Saint-Benoît. "Le Mouvement Citoyen Participatif Bénédictin c'est le fruit d’une réflexion sur la situation de la Commune d’une part, et de l’analyse des évènements sociaux depuis plus d’un an, ou les citoyens ont dit leur ras le bol des politiciens qui ont fait de la politique leur métier et leur défiance envers les élus et envers les partis politiques", expliquent Dany Amouny, James Painiaye, Fabienne Fontaine, Claude Fasy et Georges-Marie Siconine, souhaitant "prendre leurs responsabilités de citoyens".



Avec l'ambition d'être "une force de proposition et d'action pour et avec la population bénédictine", le mouvement vise à "proposer une approche nouvelle dans la gestion des affaires de la cité, ouvrant la voie du changement et d'offrir une alternative politique nouvelle, innovante tant sur le fond que sur la forme".



Prônant une démarche citoyenne et participative, les membres entendent "remettre le citoyen au cœur des décisions politiques". "Nous avons la volonté de regrouper tous les citoyens de notre Commune et de les fédérer autour d'un projet politique ambitieux co-construit avec les bénédictins pour l'intérêt de tous", expriment-ils.



Le mouvement, "libre de tout parti politique", ne demande pas leur soutien, et combat par ailleurs les idées du Rassemblement National, la politique du gouvernement et "tous ceux qui défendent sa politique et qui sont compatibles".



Du lien entre les citoyens et les services de la c ommune



Les membres appellent tous les citoyens souhaitant s’investir dans cette démarche à les rejoindre. La personne qui portera avec l'équipe le projet sera bientôt désignée, annoncent-ils.



En attentant, l'équipe a dévoilé les grands axes de son programme. En matière d'éducation, l'équipe veut notamment faire de Saint-Benoît une ville universitaire autour de la santé, le social et l’agriculture et soutenir le développement d’une filière agricole de qualité pour la restauration scolaire.



Pour ce qui est du cadre de vie, ils entendent "régler définitivement les problèmes de circulation par la création d’un troisième pont", "favoriser une vie nocturne", "ouvrir la ville sur la mer et sur la rivière", mais aussi "rendre les lieux de vie attrayants, propres, sécurisés et éradiquer l’errance animale".



Dans l'objectif de tisser le lien entre les citoyens et les services de la commune, ils annoncent la création d'espaces de rencontre, de dialogue, d’échange dans chaque quartier et la consultation des bénédictins sur les actions de la commune, ainsi que le développement d'une application mobile de communication directe entre les élus, les services et les citoyens.