Municipales 2020 Municipales: "La nouvelle Possession moderne" de Philippe Robert Restaurer une politique familiale et sociale de solidarité, réanimer la démocratie dans le sport et la culture indocéanique, aménager le territoire et l'urbanisme écologique... Ce sont quelques unes des propositions de Philippe Robert, candidat aux municipales de la commune de La Possession. Voici le communiqué de Didier Dupont et Jean-Paul Panechou:





À La Possession, il y a donc une double alerte virale avérée : sanitaires et spychiques. Il serait alors absolument irresponsable d’accueillir l’arrivée des touristes sur des paquebots avec une crédule bienveillance. Cela témoignerait d’une méconnaissance des dangers sanitaires qui nous guettent.



La Possession et ses quartiers sont devenus un Bato Fou qui navigue à vue (au fil de l’eau, à l’aveugle) à cause d’un équipage incompétent, opportuniste et alimentaire, qui prend des décisions contradictoires entre les paroles et les actes comme sur la carrière des Lataniers, les écoles ou l’urbanisation décousue, entre les nouveaux et les anciens Possessionnais.



Pour combattre ces pathologies, nous avons un médicament. Il s’appelle Philippe Robert. Un bon généraliste, médecin de proximité en qui l’on a absolument confiance pour parler sincèrement.

Pour soigner notre commune, P. ROBERT nous propose : De restaurer une politique familiale et sociale de solidarité pour installer des liens solides entre les générations. « L’enfant est l’avenir des hommes »

De réanimer la Démocratie dans le Sport et la culture indocéanique par une politique de ville attentive et ccopérative. « Ce qui se fait sans moi se fait contre moi » MADIBA.

Une politique d’Aménagement du territoire et d’urbanisme écologique et moderne pour enfin utiliser les ressources humaines et naturelles conséquentes que nous avons dans l’économie, le commerce, le tourisme et l’artisanat. Par exemple, nous participerons volontiers au projet de Me Bello d’un Tram Ouest. Nous agirons en respectant les enjeux environnemetaux.

Une politique fiscale, administrative et du personnel pour un service public accueillant. Notre projet est précis, crédible, réaliste et finançable. Il est fait pour le sauvetage de notre commune face aux dangers de l’immobilisme dans les temps qui changent.

Construisons la nouvelle Possession pour donner un avenir à nos enfants



Ensemble, Nous pouvons transformer notre ville pour en faire le modèle d’un avenir plus humain, plus créole, de notre commune.



Pour une Possession en confiance plus solidaire, plus écologique et plus dynamique,

Allons avec Philippe Robert, « Hasta la victoria siempre » disait le Ché.

« Jusqu’à la victoire…toujours »



Didier DUPONT et Jean Paul PANECHOU. FDGR

Soe Hitchon Lu 347 fois Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois.







