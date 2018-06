Municipales : LREM à la peine …..

Nous assistons , avec l’arrivée de la bonne saison en métropole non seulement à la transhumance des troupeaux vers les alpages, mais aussi celle des membres du gouvernement dans le cadre du plan « action ville » vers des villes « à prendre ».



LREM a un big problème. Si nos jeunes députés LREM ont été élus par défaut : nouveauté de mouvement, marasme des partis historiques, besoin de changement, effet de mode, il n’en reste pas moins que outre leur élection de circonscription, ils n’ont aucune assise locale.



LREM craint les municipales de 2020. Car c’est bien beau d’avoir éradiqué les partis politiques majeurs, mais on en a encore besoin. Signe qu’ils compteront pour beaucoup aux prochaines élections locales. On n’a pas fini de fredonner le « lèche botte blues » de Mr Eddy. Le constat est que les permanences LREM se vident, que la foi s’étiole, que le mouvement se fissure. Des cadors LREM en capacité de « prendre » une ville sont une denrée rare ! Alors, devant l’échec annoncé Sir Edouard Philippe nous la joue grandiloquent : je suis prêt à toute alliance de Droite ou gauche……(sous entendu : pour sauver les meubles) ! Alors, pour la survie de LREM, Monsignore est prêt à toute prostitution, compromission, notamment avec les modérés juppéïstes, donc modérés du centre droit. Mais ceux-ci ne s’en laissent pas compter malgré les injonctions de leur mentor A.J..



Nous vivons un grand moment de solitude du 1er ministre.