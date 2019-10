Municipales : Johnny Adekalom annonce sa candidature sur Sainte-Suzanne

"En mars 2020, vous élirez l'équipe et son 1er Magistrat en charge de gérer notre municipalité ainsi que notre intercommunalité et cela pour six ans. Cette échéance majeure est une élection particulière. C’est le moment privilégié de la démocratie où nous pouvons tous, en tant que citoyen libre, forger ensemble un destin commun et de faire valoir la vision de notre ville de demain.



Aujourd'hui, nous sommes au tiers d’un timide projet que je souhaite moderniser, accélérer et vous en confier les clefs pour notre émancipation. Je vous annonce, donc, personnellement et officiellement que je fais acte de candidature, avec mon équipe aux élections municipales et communautaires de 2020.



J'ai été le directeur et l’acheteur d'un groupe de la grande distribution. Actuellement, rattaché à la Direction des Ressources Humaines au sein du Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion, je suis en charge de l'optimisation et la gestion de la paie. Ces expériences me permettent de prendre la pleine mesure de cette responsabilité exigeante mais ô combien enthousiasmante.



Je suis natif de Sainte Suzanne, j’y ai grandi et j’y demeure. Mes racines et mes actions associatives m'ont permis de sillonner chaque quartier de cette ville et d’en connaître ses richesses tout autant que les besoins de ses habitants. C'est pour le futur de nos enfants, celui de l'ensemble de nos concitoyens et de notre commune que je me suis investi dans la vie politique en tant que conseiller municipal et vice-président de la CINOR. Mon équipe et moi-même vous remercions et souhaitons reconduire ce contrat de confiance, avec humilité, respect et de solides convictions personnelles.



Cependant certaines décisions de la majorité municipale, dans laquelle je suis élu depuis 2014, me semblent être injustes pour ma commune, ses habitants et surtout pour l'intérêt général. Je vis personnellement cela comme une pauvreté entretenue du territoire.



J’aime cette ville. Le développement de Sainte Suzanne doit se faire avec vous, par vous, pour nos enfants et nos parents. Nous avons, vous et moi, les mêmes préoccupations et les mêmes aspirations, individuelles et collectives. Et aussi le même sens des responsabilités.



Nous devons nous affirmer comme une ville qui croit en elle, qui sait où elle va et comment elle y va avec une stratégie forte et une méthode de gouvernance moderne et adaptée. Notre territoire possède des atouts inexploités. Malgré les contraintes économiques que nous connaissons au plan national et qui retentissent fortement sur les budgets communaux, je donnerai un cap ambitieux et réalisable pour de projets d'envergures.



C'est pour cela, que j'ai entrepris cette démarche d'écoute et de dialogue pour construire et améliorer une feuille de route durable qui répond à nos besoins.



Vous savez que je suis un homme d’action et de parole. Fidèle à mes valeurs d'humanisme, d'entreprenariat, d’écoute et d'ouverture, j'ai décidé de m'engager à votre service et au service de ma ville, Sainte-Suzanne. Nous savons que son présent et son avenir sont intimement liés.



C'est avec vous, au service des citoyens, unis dans le même élan, que nous construirons notre avenir. Il nous appartient."







ADEKALOM Johnny