Politique Municipales: Isabelle Musso se lance au Tampon avec une liste d'union de la gauche





La conseillère municipale d'opposition depuis 12 ans, secrétaire fédérale PS depuis 2015, a construit "depuis plusieurs mois sur la base d'un projet commun, un projet écologique, social, démocratique".



Chaque sensibilité a ainsi apporté ses réflexions pour trouver "des solutions aux urgences et aux défis auxquels Le Tampon devra répondre pour son développement démographique, économique et social, pour l'emploi, la biodiversité, le logement, les transports".



Il s’agira également de "s’opposer à la politique ultra-libérale du gouvernement actuel, néfaste aux collectivités locales".



La liste de l’Union des forces de progrès du Tampon veut ainsi : renforcer les liens entre le cœur de ville et les quartiers; réussir la transition écologique créatrice d'emplois; ou encore, réussir la transition écologique créatrice d'emplois.

À la tête d'une "liste d'ouverture", Isabelle Musso indique être en négociation avec d'autres groupes associatifs et partis politiques et attend des ralliements. Face aux candidats déclarés, sans étiquette, Nathalie Bassire, Monique Bénard, Yannis Lebon et Jean-Jacques Vlody, Nathalie Musso assume son appartenance politique et celle de ces différents "partenaires" qui l'ont rejointe. Avec une liste de "Rassemblement des Forces de Progrès", multi-étiquettes, Isabelle Musso se lance dans les municipales au Tampon. À ses côtés, Danon Lutchmee Odayen d'Europe Ecologie Les Verts, Jean Eudes Dallou de Place Publique, Jean-Hugues Cadet, citoyen-Gilet Jaune et Colette Fontaine de la section socialiste du Tampon.







