Municipales : Ibrahim Dindar candidat en 2020 à st Denis ?

Ibrahim Dindar fait son retour en politique. "Je vais bientôt quitter mon entreprise et je n'exclus pas de revenir faire un peu de politique", s'est-il exprimé.



Il ajoute : "Les problématique que rencontre La Réunion nécessitent que tous les citoyens - moi y compris - s'intéressent à la chose publique". Pour Ibrahim Dindar, "la classe politique dans son ensemble doit poser les problèmes qui arrivent à la société réunionnaise et doit surtout affronter le pouvoir central avec solidarité".



Ibrahim Dindar a annoncé "être présent aux échéances électorales et la première qui vient et qui est importante, c'est les municipales en 2020 à Saint-Denis".