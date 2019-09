Politique Municipales: Gilles Clain candidat à l'Étang-Salé



En 20 ans le constat est simple et aberrant : Les mêmes personnes occupent toujours les mêmes fonctions électorales.



Nous sommes tous unanimes sur le besoin d'une politique différente. Nous ne devons jamais oublier que les élus ne sont que les porte-voix de la population.



S’INVESTIR, PARTICIPER, AGIR , il appartient à chacun d’entre nous de nous mobiliser si nous voulons voir les choses évoluer.



Commenter les condamnations des uns ou les mises en examen des autres ne nous intéresse pas. Nous avons tous accès à la même information ...

Mais il est urgent de cesser de le cautionner.



C’est pour cette raison que j’ai décidé, avec une équipe de citoyens représentant toutes les catégories sociaux professionnelles (retraités, salariés, fonctionnaires, demandeurs d’emploi, entrepreneurs, cadres, ...), de me présenter aux prochaines échéances électorales sur notre commune : l’ÉTANG SALE.



Nous sommes porteur de projets ambitieux afin de faire rayonner notre commune l’Étang Salé :

– Développement économique

– Développement touristique

– Réappropriation de la mer



Sont quelques items de notre programme qui vous sera dévoilé au fur et à mesure de la campagne.



Une chose est certaine, ne comptez pas sur nous pour vous présenter des programmes « copiés/ collés» que personne ne tiendra.



Il est temps : AGISSONS POUR NOTRE AVENIR.

Un nouveau candidat s'est positionné pour les municipales à venir à l'Etang-Salé. Gilles Clain, policier dans le civil, a officialisé sa candidature pour ce scrutin.





