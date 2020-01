Municipales : Gilbert Annette s'efface, Ericka Bareigts sera candidate à St-Denis

14 novembre

[Pierrot Dupuy]

Le suspense aura duré jusqu'au mois de janvier 2020. À deux mois du premier tour des municipales, la gauche dionysienne a choisi d'investir Ericka Bareigts comme tête de liste.C'est l'annonce qui devrait être confirmée ce mardi, à 17H, lors d'un point presse à Sainte-Clotilde. Le Parti socialiste et ses alliés devaient en novembre dernier annoncer la candidature de Gilbert Annette lors d'un meeting à la Cité des Arts, mais avaient décidé au dernier moment de différer cette annonce pour se réserver la possibilité de la remplacer par celle d'Ericka Bareigts.▶️ Municipales: L'union de la gauche se dessine à St-Denis derrière le duo Annette/Bareigts Le fait que Gilbert Annette n'annonce pas ce jour-là être le candidat à sa propre succession était déjà un indice confirmant le doute qui s'était immiscé dans les rangs socialistes. Après deux mandatures et l'effet de lassitude sur l'électorat que peut représenter ce choix, c'est donc vers celui d'une candidature d'Ericka Bareigts que la direction du PS s'est orientée. Cette temporisation a aussi permis à la gauche de voir quel(s) adversaires elle allait devoir affronter. Entre temps, justement, Didier Robert s'est positionné comme probable candidat sur le chef-lieu en tant que rassembleur des différentes sensibilités de droite.Le 27 novembre dernier à la Cité des arts, alors que la désignation d'un chef de file se laissait désirer, Gilbert Annette et Ericka Bareigts avaient déjà pu compter sur le soutien du PCR et d’Europe Écologie-Les Verts, et probablement du PLR et d’autres partis avec qui les contacts sont déjà "très avancés", assurait alors le maire de Saint-Denis.Ericka Bareigts est actuellement conseillère municipale déléguée à l’Insertion à la démocratie participative et surtout députée de la 1ère circonscription, ce qui l'obligerait, en cas de victoire, à faire un choix pour se conformer à la loi du non-cumul.Cette officialisation de candidature se fera en présence des colistiers, militants et sympathisants, annonce l'équipe du candidat.---