Politique Municipales: Florent Picard candidat pour "restaurer la fierté et l’image de Saint-Benoît"



Ayant observé depuis ces dernières années, l’immobilisme dans lequel Saint-Benoît a été plongé, il m’est apparu évident qu’on ne pouvait plus continuer à être témoin de ce triste spectacle, à savoir laisser notre commune mourir à petit feu.



C’est pourquoi j’ai décidé, en tant que bénédictin consciencieux, de déclarer ma candidature à la mairie de Saint-Benoît en 2020 sous la bannière Saint-Benoît Avant Tout.



Pourquoi Saint-Benoît Avant Tout ? Car j’estime qu’au vu de la gravité de la situation et de l’immense chantier qui nous attend pour relever notre commune, l’heure n’est plus à une logique purement partisane mais bien de se préoccuper du sort et du devenir de notre commune avant tout.



Cet immense défi qui se présente à nous ne reposera pas uniquement sur une seule personne, il se fera surtout avec vous, vous les citoyens bénédictins qui voulez restaurer la fierté et l’image de Saint-Benoît afin de ne plus laisser les mêmes décider du sort de notre commune à notre place.



J’invite donc toutes les bonnes volontés bénédictines, quel que soit votre domaine, à nous rejoindre pour réfléchir ensemble à comment redorer l’essence même de ce que doit incarner Saint-Benoît, à savoir le cœur de l’Est.



Je compte sur vous La succession de Jean-Claude Fruteau s'annonce très disputée à Saint-Benoit. Florent Picard, ancien co-listier de Sabrina Ramin aux municipales en 2014 et de Magalie Bassonville lors des dernières législatives, a officialisé cette semaine sa candidature, sur la liste "Saint-Benoit avant tout". C'est la 12e candidature enregistrée dans la cité des eaux vives pour l'élection de mars prochain.







