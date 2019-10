Politique Municipales: Firose Gador adoubée par le PCR au Port



Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour faire part d'une décision importante que nous avons prise. Je suis candidate aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020 au Port. Cette candidature c’est celle portée par la section communiste du Port qui m’a désignée pour être tête de liste.



A 42 ans – 42 années passées au Port et bientôt 18 années au service des Portoises et des Portois –, je veux dire ma fierté de pouvoir rassembler aujourd’hui toutes les générations du Port… les générations d'hier, d’aujourd’hui et de demain ! Des générations qui ont su préserver au fil des années notre cadre de vie, notre patrimoine commun, patrimoine naturel et patrimoine de notre cité maritime, ainsi que l’identité portoise.



C’est avec vous que je veux promouvoir cet esprit si spécifique à notre commune, tout en relevant les défis immenses qui nous attendent.



Sur le plan politique, j’ai toujours milité et cela m’a amenée à assumer des responsabilités tant politiques au sein du PCR en tant que membre du comité central, que sur le plan municipal au sein de l’équipe de Jean Yves LANGENIER, en tant que conseillère municipale de 2001 à 2008 puis en tant que 2ème adjointe de 2008 à 2014, chargée de la rénovation urbaine des quartiers Lépervanche et Vergès (dits ZAC1). Et aujourd’hui, conseillère municipale de l’opposition.



Ces responsabilités, je les ai toujours exercées dans un esprit de large ouverture, et dans le respect des valeurs et des combats menés par des figures politiques et syndicales charismatiques. Des femmes et des hommes qui nous ont laissé cet héritage de résistance et qui continuent de nous inspirer.



C'est forte de cette expérience et avec des acquis solides dans la gestion municipale, que je m’engage dans cette élection avec ma fibre sociale, ma personnalité discrète mais rigoureuse dans les responsabilités qui me sont confiées. J’apporte aussi ma sensibilité féminine, nous sommes encore trop peu nombreuses à nous engager. Et je lance là un appel à toutes les Portoises… Alon fèr ansanm pour le Port et pour la Réunion !



Je remercie les militantes et militants de leur confiance, ensemble nous continuerons de bâtir notre ville. C’est une lourde responsabilité, mais face à la gestion municipale menée par l’équipe actuelle, fortement marquée par l’injustice et les inégalités, face au non-respect des libertés, face aux décisions qui vont à l’encontre de l’intérêt général, il est de mon devoir, de notre devoir de porter la voix de nos quartiers, la voix des Portoises et des Portois. Il s’agit de remettre l’habitant au centre des décisions et de remettre le pouvoir d’agir à la population.



C’est avec un véritable rassemblement des forces vives de notre population que nous ferons rayonner notre ville. Oui à un large rassemblement ! Et là je lance un appel à toutes et tous à nous rejoindre pour porter une nouvelle ambition pour le Port et relever les défis qui se dressent devant nous :



• Défi du logement. Il faut poursuivre l'effort de construction de logements qui a été stoppé depuis 2014, car pas un seul logement n'a été conçu ni construit à l'initiative du maire sortant. Il s'agit de permettre à tous les Portois de trouver une offre de logement adaptée à leurs situations sociales.

• Défi de l’adaptation aux changements climatiques. C’est une urgence primordiale pour notre génération et les générations futures, tout simplement pour la survie de notre société et de l'humanité.

• Défi de l’activité et de l’emploi. Aider enfin efficacement le monde économique et surtout les jeunes qui se lancent dans la création d’entreprises, ainsi que nos commerçants et nos artisans à tenir le cap. Et enfin reconnaître à sa juste valeur l’efficacité du travail du personnel communal : que l’on respecte tout simplement le travail des hommes et des femmes qui font la ville au quotidien.

• Défi de la confiance que l’on doit donner ou redonner à nos jeunes, à nos enfants et aux familles, en nous inscrivant dans une politique de responsabilisation de notre population.

• Défi de remettre la solidarité au cœur de notre territoire, pour toutes les personnes depuis la petite enfance jusqu’à l’âge de la dépendance.

Toutes ces orientations, nous prendrons le temps de les développer au moment de faire connaître nos propositions.



Un mot à présent sur la crise municipale actuelle qui se prolonge et s’aggrave, et que je juge avec une très grande sévérité comme vous le savez.



Voici une équipe à bout de souffle, divisée par les enjeux de pouvoir politiciens alors qu’elle a en mains depuis 5 ans la gestion des affaires de la ville, avec le bilan médiocre que l’on connaît : l’augmentation de la taxe foncière de +16% qui appauvrit la population, la désorganisation des services municipaux comme les écoles, aucune construction nouvelle de logements par l'action personnelle du maire, aucune vision de l’avenir notamment dans la préservation de notre ressource qu’est l’eau, ni de la protection de notre littoral.



Je pourrais encore allonger la liste, c’est pourquoi il est grand temps de tourner la page de l'inaction de cette municipalité qui joue une bien mauvaise partition contre les Portois



Il est impossible de faire confiance à cette direction municipale irresponsable, qui est en train d'entraver le développement de la ville.



C’est pourquoi, comme le souhaite la grande majorité silencieuse des Portoises et des Portois, nous devons rompre avec ces comportements politiciens d’un autre âge, avec cette absence d’esprit de responsabilité et d’éthique dans l’action municipale.



C’est pourquoi nous sommes et nous serons pleinement mobilisés pour toucher le cœur des Portois et réaliser le large rassemblement qui redonnera un nouveau départ au développement de notre ville. C'est pourquoi nous présentons notre candidature, celle de la liste que je conduirai au suffrage en mars 2020, en faisant appel à toutes les bonnes volontés et toutes les énergies

