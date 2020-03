Municipales 2020 Municipales : Didier Robert annonce son programme pour les porteurs de handicaps Le candidat veut faire du chef-lieu une ville exemplaire dans l’accompagnement et le quotidien des porteurs de handicaps.



"Le handicap ne doit pas plus être considéré comme une variable d’ajustement dans les politiques publiques. Cette question fait partie de la vie quotidienne et pas seulement des porteurs de handicap", annonce d’entrée Didier Robert. Le président de Région affiche son ambition : faire de St-Denis une ville inclusive, quel que soit le handicap. Pour arriver à cela, Didier Robert affirme qu’un vrai budget sera alloué à la question. Mais surtout, c’est avec les personnes concernées que le projet doit se construire, et non des "experts".



C’est au travers de 2 vecteurs que cette stratégie sera mise en place : l’école et le sport. Concernant l’école, il souhaite que chaque établissement possède une Classe pour l’Inclusion Scolaire (CLIS) et puisse accueillir les élèves porteurs de handicaps. De plus, le candidat veut que chaque personnel municipal travaillant dans les écoles ait une formation pour les accueillir.



Sur le plan du sport pour les personnes porteuses de handicaps, il affirme que ce sera le premier sujet mis en avant. Une attention particulière sera donnée au niveau des subventions aux associations afin de rattraper le retard accumulé. Le handisport dionysien aura un parrain de choix en la personne de Patrick Cazal. Une attention aux aidants familiaux est également prévue.



Reste la question du civisme. Pour Didier Robert, il faut que "l’exemple vienne d’en haut". Selon lui, "si les politiques publiques ne montrent pas l’exemple, le reste de la population ne suivra pas". C’est donc par la mise aux normes de la ville pour l’accueil des porteurs de handicap que l’influence positive se fera. "Comment peut-on construire un trottoir et mettre un lampadaire au milieu? Cela bloque le passage pour les fauteuils roulants!", s’indigne-t-il. Il se donne 3 ans pour faire de Saint-Denis une ville modèle.



Cet engagement pour les porteurs de handicaps est l’une des raisons qui ont motivé le comédien Lino Rasolonirina à rejoindre sa liste. Lui qui a perdu son pied gauche, suite à un accident de moto, a vécu le passage de valide à celui de porteur de handicaps. "J’en connais des personnes porteuses de handicaps qui bougent et qui font. Comme disait une personne, le sport lui a sauvé la vie. L’activité sauve la vie à une personne porteuse de handicaps. Se sentir citoyen, on est là dedans. Au-delà de la personne porteuse de handicaps, on est citoyen! Pour moi, c’est le maître mot", affirme-t-il.



Le handisport est donc une source de santé et de sociabilité pour les personnes porteuses de handicaps. La volonté est donc de se servir de ce biais pour permettre aux porteurs de handicap de s’intégrer définitivement dans la société. Un projet qui, fondamentalement, devrait être au coeur des programmes de chaque. Car comme l’affirme le membre de Téat La Kour : "le handicap ne devrait pas être un sujet à part entière, mais juste une partie de chaque sujet de la société!". Car ce n'est pas parce que l'on naît valide que ce sera toujours le cas.

