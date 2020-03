Municipales: Claude Hoarau porte plainte pour fraude électorale

Après une soirée électorale surréaliste, durant laquelle une bagarre générale a éclaté suite à un coup de feu dont on ignore qui l'a tiré, nouveau rebondissement à Saint-Louis: Claude Hoarau accuse Alix Galbois, président d'un bureau de vote, de fraude électorale. Le candidat communiste tenait en effet conférence de presse hier, annonçant qu'il porte plainte.L'ancien maire assure, selon la presse écrite, que les procès-verbaux de deux bureaux (les bureaux 12 et 48) transmis en préfecture ont été modifiés, au bénéfice de Cyrille Hamilcaro. Il s'agirait de 10 voix en sa faveur attribuées frauduleusement à Cyrille Hamilcaro, et de 5 voix pour Philippe Rangama attribuées toujours à Cyrille Hamilcaro.Claude Hoarau revendique être arrivé second et non troisième, l'écart de voix entre lui et le candidat LR étant en effet minime. Claude Hoarau fournira aux enquêteurs les photos des résultats affichés en mairie ainsi que celles des procès-verbaux arrivés en préfecture.