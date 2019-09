Municipales : Claude Hoarau annonce sa candidature à Saint-Louis

Claude Hoarau vient d’annoncer sa candidature pour 2020 à Saint-Louis. L’ancien maire, de 1983 à 1995, puis en 2008, vient d’officialiser sa candidature aux côtés de militants, de son fils Fabrice Hoarau et du mouvement APM Réunion. Pour appuyer la légitimité de sa candidature, une sorte de "primaire à sens unique" a été organisée au mois d'août, indique-t-il. Enveloppes signées et bulletins (portant cette unique question et réponse: "Approuvez-vous la candidature de Claude Hoarau à la municipale de mars prochain? oui"), ont été recueillis jusqu’au 31 août. Sur les 5 300 noms d'un listing composé de militants, d'adhérents et de sympathisants, 4 125 ont renvoyé ce bulletin et ont donc dit oui à sa candidature. "Un plébiscite", pour le candidat.



La stratégie de l’ancien maire est claire: prouver aux autres potentiels candidats de la gauche qu’il est le seul à pourvoir rassembler face à celui qu’il estime être son adversaire principal ,Cyrille Hamilcaro. "Si je veux rassembler la gauche dès le premier tout, ce n’est pas pour moi mais pour eux, leur donner une chance d’exister". En 2014, si Cyrille Hamilcaro a ravi la mairie, c’est en raison des divisions , analyse le politique, absent de la précédente municipale frappé d’inéligibilité. Il prône aujourd’hui "le vote utile" dès le premier tour. Des discussions ont déjà eu lieu avec le PEUP de Philippe Rangama, le MCR de Jean Piot ou encore le LPA de Pierrick Robert à St-Louis, sans soutien officiel pour le moment. "La grande alliance n’est pas encore bâtie mais nous allons triompher", assure Claude Hoarau.



"Nous sommes en train de reconstituer notre base populaire et communiste que nous avions il y a 15 ans et qui jusqu’à présent donnait la main à Hamilcaro". Dans "son noyau dur" de soutien, Claude Hoarau peut compter sur le tout récent mouvement Action Populaire Mahoraise. " Le jeune voit plus loin quand il est sur l’épaule des sages", assure Venega Adama Dada’s, porte parole du mouvement et directeur de campagne. "Pendant des années, il y a eu une méfiance entre les Mahorais et les autres St-Louisiens, aujourd’hui nous voulons que cela change", explique Claude Hoarau.



L’initiateur du mouvement politique l’APR prépare le terrain depuis un an déjà. L’an dernier, au cours d’un point d’étape avec la population, l’ancien 1er magistrat de la ville avait mis l’accent sur le retard pris pour la création de la 25ème commune, celle de la Rivière Saint-Louis.



"Nous avions crié victoire en 2013, fait la fête sur la place devant la mairie en 2016 et on en voit aujourd’hui les résultats", déplore Claude Hoarau. "C’est la deuxième fois que nos espérances rivièroises sont déçues", avait-il mentionné l’an dernier.

Son prochain combat sera donc celui qui le mènera vers une reconquête de l’hôtel de ville.