Municipales : Alain Armand lance son nouveau "groupe" Le candidat pour la mairie de Saint-Denis a présenté ses colistiers et son programme. Le tout avec une touche artistique





C’est évidemment sur air de Maloya qu’Alain Armand a fait son entrée sur scène. L’ancien membre de Ziskakan n’a rien perdu de son sens du spectacle. La salle Candin ressemblait presque plus à un concert qu’à un meeting politique.



Après un discours résolument anti-Annette, Alain Armand a présenté ceux qui se sont engagés sur sa liste "Changer Saint-Denis Ensemble". Il a ensuite dévoilé son programme, savant mélange de promesses classiques (Baisse d’impôts, finalisation de l’entrée ouest, sécurité) et d’autres plus originales. Un campus de l’entrepreneuriat au Chaudron, gel des charges locatives des logements sociaux et une aide pour l’accession à la propriété des classes moyennes sont ainsi promis par le candidat.



Rerouver ci-dessus le communiqué d’Alain Armand :

Communiqué de presse : « Changer Saint-Denis ensemble »

C’est devant près de 500 personnes que l’ancien membre de Ziskakan a présenté ses colistiers et son programme hier samedi 29. Fort de 20 mesures, la Liste « Changer Saint-Denis ensemble » souhaite remettre de la vie dans la commune en intégrant l’ensemble des dionysiens dans son projet.



Avec une liste composée à 90% de personne de la société civile, la tête de liste a fait le choix de la nouveauté et de la compétence. « Je n’ai pas besoin de faire de la politique pour gagner ma vie, mais je suis le premier à critiquer quand rien ne va et tout va mal en ce moment à Saint-Denis, j’ai donc décidé de m’investir » a lancé Youshaa Ravate. Femme engagée sur le Chaudron, Gaëlle Providence, 4 e sur la liste, a dénoncé la fermeture de toutes les structures de proximité dans les quartiers. « Aujourd’hui, les jeunes en difficultés ne retrouvent plus les moyens nécessaires pour lutter contre leurs difficultés. »



Alain Armand a ensuite présenté son programme en critiquant sévèrement le bilan de l’équipe sortante. C’est ensuite, qu’il a dressé quelques lignes de son programme. Avec le Campus Entreprendre, il souhaite faire de l’entreprenariat un vrai levier d’émancipation en accompagnant les porteurs de projets de l’idée à la réalisation. Au sujet du logement, un des engagements forts est la baisse des charges locatives en fonction de la réduction de la dégradation du bâti. Pour les « gramounes », l’ancien premier adjoint de la ville mettra en place le dispositif allo-papi-mami afin de lutter contre l’isolement de nos aînés. Alain Armand invite tous les électeurs le 15 mars pour un véritable changement.







Nicolas Payet Lu 592 fois







