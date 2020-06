Municipales 2020, regard désabusé d’un observateur politique amateur

C’est officiel, le second tour des municipales est annoncé pour le 28 juin et alors que le risque d’une nouvelle abstention record est à craindre, le deuxième tour pose de véritables questions en termes de rupture d’égalité entre les différents candidats.



La crise sanitaire a offert une tribune inespérée et une large visibilité aux maires sortants notamment avec la distribution des paniers fraicheurs du département et de masques aux plus vulnérables d’entre nous. Il faut le dire, cette situation qui n’a guère de chance de favoriser leurs adversaires du second tour est devenue une véritable aubaine pour certains maires sortants qui ont loupé leur réélection au premier tour !



C’est là que nous pouvons mesurer tout le savoir-faire et la grandeur de nos élus locaux pour éviter la mort médiatique, à grands coups d’avis éclairés, de vidéos choc, de communiqués philosophiques, les mêmes d’ailleurs qui souhaitaient la tenue rapide du second tour afin d’emmagasiner au plus vite les bénéfices électoraux de leurs gesticulations.

Petit tour d’horizon : Le premier n’est pas encore maire mais député, Il nous a tour à tour inventé un machin chose spécial, une sorte de bloubiboulga pour gérer la mairie avant de demander la tête du Préfet avec la même assurance qu’un Thierry Robert du temps de sa splendeur, il faut bien exister coûte que coûte ! Enfin, en tant que haut conseiller médical il a fini par exiger publiquement la constitution d’un stock de chloroquine. Comment les électeurs de Bras Panon pourraient se passer d’un si grand homme ?



Un peu plus loin à Saint André, nous avons vu l’inverse, le dauphin Jean Marie, lui véritablement médecin, se transformer tantôt en You tubeur branché, tantôt en distributeur de tablettes numériques avant de tenir lui-même le karcher pour désinfecter les équipements de la ville ! Saint-Andréens ne cherchez plus !



A Saint Denis, petite ville de 140 000 habitants, c’est le maire en personne entre deux lévitations qui est venu dans la lumière faire la distribution des masques aux gramouns totalement surpris. Il se dit que zilbert a lui-même cousu le précieux tissu protecteur. A ce propos Monsieur le maire, le masque se porte sur le nez pas en dessous ! Quitte à faire de la com, autant rester crédible, HEIN ! Quant à fifille, elle était trop occupée à donner son avis et à assener ses leçons de gestion de crise, en vidéo bien sûr, très tendance en ce moment, l’air détaché, menton dans la main et bouche en cul de poule !



A Saint Paul, après la vilaine claque électorale du premier tour, Joseph a tenté de rattraper son retard avec ses éternelles méthodes d’antan à coup de promesses et de dodos fraiches, il aurait pu aussi innover un peu en transformant les billets de vingt en cinquante. Heureusement, il est fortement soutenu par l’omniprésent et médiatique président du département et l’irréprochable président de la chambre de commerce.



Mais la palme va sans nul doute à la préférée des médias, du préfet, du recteur, de l’ARS qui savent pouvoir compter sur elle dès qu’il faut braquer les projecteurs sur un sujet particulier, du moment qu’on la voit. La seule mairesse de l’île qui a construit son image par un incessant battage médiatique et un authentique marketing politique poursuit l’air de rien son plan de carrière.



Une petite leçon d’anticipation et de stratégie politique ? Le 17 mars le gouvernement applique les mesures de confinement et reporte le second tour des municipales. La maire de la Possession fait immédiatement appel à des volontaires pour faire du bénévolat et venir en aide aux personnes fragiles et vulnérables via le CCAS. Jusque-là quoi de plus normal et honorable, les jours qui viennent s’annoncent sombre !



Les possessionnais sont nombreux à se porter volontaires, mais comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même ce sont pour beaucoup ses colistiers et militants qui seront choisis par l’édile. Il leur suffira de changer de casquette en troquant leurs tee-shirts de campagne pour d’autres étiquetés « bénévoles CCAS », conçus tout spécialement pour eux en plein confinement, afin de leur conserver une visibilité maximum. Une carte d’identification officielle leur permettra de rester au contact de la population en toute légalité pendant que les outsiders doivent rester confinés chez eux.



Cerise sur le gâteau, il ne s’agit plus pour eux de distribuer des tracts de propagande, mais à la manière d’un cheval de troie, de s’introduire directement chez les habitants pour distribuer conseils, masques et paniers fraicheur. Les articles, vidéos, reportages s’enchainent pour mettre en l’air ces courageux bénévoles, à domicile, sur les marchés, sans jamais préciser bien sûr qu’ils sont également présents sur la liste de la candidate Possessionnaise.



Si nous ne connaissions pas toutes les valeurs d’éthique et de transparence de l’édile Possessionnaise, il y aurait vraiment de quoi inquiéter ses opposants. Imaginez deux secondes que fort des listes de centaines de bénéficiaires qui seront encore difficilement en mesure de se déplacer pour aller voter, il suffirait de glisser entre le chouchou et la banane, une procuration pré-remplie par les gentils bénévoles, toujours omniprésents sur le terrain. De quoi attendre le 28 juin en toute sérénité !