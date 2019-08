Municipales 2020 à St-Pierre : Imrhane Moullan lance la plateforme de rassemblement "la droite alternative"

"J'ai annoncé ce jour le soutien des partis politiques MOUVEMENT RADICAL SOCIAL LIBERAL – présidé localement par Monsieur Olivier RIVIERE – et EMERGENCE REUNION de Monsieur Serge CAMATCHY à ma candidature aux municipales à Saint-Pierre les 15 et 22 mars 2020.



Le MOUVEMENT RADICAL 974 était représenté par sa référente à Saint- Pierre, et EMERGENCE REUNION était représenté par son Vice-Président ainsi que son Président d'Honneur, tous deux Saint-Pierrois. Des grands militants déçus du Maire sortant, anciens Républicains, me soutiennent également.



A l'image de notre ville, ma liste sera constituée de femmes et d'hommes de toutes générations, de tous les quartiers de Saint-Pierre, de toutes sensibilités politiques et de toutes les communautés.



Je lance un appel au rassemblement derrière ma candidature à tous les anciens candidats de 2014, et à leurs électeurs, ainsi qu'aux abstentionnistes, pour mettre un terme l'année prochaine à près de 20 ans de gestion communale et intercommunale hautement contestable du Maire sortant qui est mon seul adversaire politique."



Imrhane MOULLAN

Candidat (tête de liste) aux élections municipales 2020 à Saint-Pierre