Municipales 2020: Yoland Velleyen a annoncé sa candidature à Saint-Paul

Près de 450 personnes étaient présentes ce dimanche lors du premier meeting de Yoland Velleyen, au Vue Belle dans les hauts de Saint-Paul, qui a annoncé sa candidature pour les municipales de 2020.



Le premier adjoint de l’actuelle équipe municipale de Saint Paul a rassemblé des sympathisants de tout horizon, aussi bien des étudiants, des artisans que des chefs d'entreprise. Chacun retrouve ses préoccupations dans le projet de Yoland Velleyen.



Le Saint-Paulois souhaite offrir une alternative à la palette de candidats déclarés, dont certains ont déjà été maires de Saint-Paul. C'est notamment pourquoi, il a choisi de conduire une liste majoritairement composée de femmes et d’hommes qui n’ont jamais détenu de mandat politique.



Pour sa campagne, Yoland Velleyen compte sillonner le territoire saint-paulois, afin d'y rencontrer la population et d'échanger avec elle. Il explique que son projet est donc un projet "qui émerge du territoire et de ses habitants", tout en gardant en tête le "Vivre ensemble réunionnais".