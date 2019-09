Municipales 2020 : Serge Arnaud Rangama candidat à Saint-Louis

Serge Arnaud Rangama se lance dans la prochaine course aux municipales.



Après une première candidature aux municipales de 2008 à laquelle il avait obtenu 1,37 % des votes, une pause en 2014 "parce que je n'étais pas prêt et aussi parce que la population n’était pas prête au changement", assure-t-il, "aujourd’hui le moment est venu".



Sans étiquette, à la tête d’un mouvement citoyen avec pour mot d’ordre "Solution Action", Serge Arnaud Rangama veut tenter de convaincre "les déçus de la gauche et la droite" à qui "la population a donné plusieurs chances".



Lui se veut "le changement" afin de "sortir Saint-Louis de l’impasse économique et sociale".