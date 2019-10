Municipales 2020: Dimitri Rangama Petchy envisage deux téléphériques pour St-Leu

Candidat aux prochaines élections municipales à Saint-Leu, je travaille actuellement sur différents projets dans le cadre de mon programme.



Parmi ceux-ci, la mobilité est un sujet de toute première importance. Les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens méritent des transports de qualité, et la qualité se situe à la fois dans un réseau adapté à leurs besoins mais aussi dans un réseau éco responsable. C’est la raison pour laquelle j’envisage deux téléphériques pour Saint-Leu, un pour relier le Centre-Ville à la Chaloupe et l’autre entre la ZAC Portail et Le Plate.



La génération dont je fais partie est peut-être celle qui a le plus pris conscience qu’aucune politique d’aménagement du territoire, de développement économique ou même d’insertion sociale n’est possible sans une offre de transport adaptée.



A quoi ça sert de trouver un travail si vous ne pouvez pas y aller ? À quoi sert de développer des centres commerciaux ou des équipements publics si les habitants ne peuvent pas s’y rendre comme ils le souhaitent ?



A Saint-Leu comme sur toute l’île, nous souffrons d’un réseau routier saturé, alors même que certains quartiers sont encore enclavés et mal desservis, le tout avec une pollution globale en constante augmentation.



Le téléphérique est la réponse parfaite à cette situation pour une commune comme Saint-Leu :

- c’est le mode de transport idéal pour notre type de relief ;

- c’est un mode de transport 2 à 3 fois moins cher à mettre en place qu’une liaison rail ou route ;

- la maintenance est également beaucoup moins coûteuse ;

- c’est un mode de déplacement propre (non polluant) et très sûr.



Je sais que, pour autant, certains pensent que le téléphérique peut défigurer un paysage mais aussi générer des nuisances pour les riverains et les propriétés survolées, comme on a pu le voir dans le Nord de l’Ile.



Aussi je m’engage à mener ce dossier, qui sera piloté au niveau non pas uniquement communal mais intercommunal, dans la concertation, le dialogue et la transparence.

Parce que je serai un Maire à l’écoute, au service des Saint-Leusiens, et que seul l’intérêt général et la qualité de vie de mes administrés guideront mon action et mes décisions.



Dimitri RANGAMA PETCHY, Candidat aux municipales à Saint-Leu, Délégué LR de la 7ème Circonscription.