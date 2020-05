Municipales 2020 ... Appel au vote !

Je n'ai aucune prétention politique et je ne représente personne ! VOTER est un droit et ce droit a été acquis, forgé dans la lutte, la souffrance et même la mort des gueux qui n'acceptaient pas l'ordre établi par ceux qui ne voulaient surtout pas perdre une once de pouvoir... soutenus en cela par une certaine église catholique d'arrière-garde !



https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote

"Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Dans les faits, les Françaises votent pour la première fois aux élections municipales d'avril-mai 1945." (c)



VOTER... c'est OSER donner anonymement son avis ! VOTER.... c'est participer à la vie citoyenne ! VOTER c'est se permettre de s'insérer dans le débat citoyen, c'est croire que l'avenir n'est pas seulement entre les mains des politicards ! VOTER c'est vouloir changer la donne !



Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner les chiffres mais l'abstention TUE notre démocratie !



Ne pas VOTER est un blanc-seing qui ne bénéficiera qu'à ceux qui postulent à un mandat, du plus petit échelon de la strate politique ( les municipales ) ... jusqu'aux élections présidentielles parce que dans leur camp... tout le monde vote !



Dans certains pays... je ne vous apprends rien... ne PAS voter est un délit punissable d'une amende .... et dans beaucoup d'autres... le droit de vote n'existe pas !



Chez NOUS, en FRANCE, il n'y a pas d'obligation de voter.... donc c'est vous qui voyez !