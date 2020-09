Multinationale recherche cadre de métropole pour travailler à La Réunion

"Votre capacité à manager et à vous intégrer dans un milieu différent de la Métropole". Cette phrase provient d’une offre d’emploi qu'il est possible de consulter sur le site de Pôle emploi et sur celui de l’APEC (l’Association Pour l’Emploi des Cadres). Une annonce postée ce 1er septembre.



Lors d’un recrutement, le Code du Travail (art. L.1132-1) interdit pourtant toute distinction entre candidats fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou encore le lieu de résidence, entre autres. Pourtant, à La Réunion, comme partout ailleurs, il n’est pas rare pour un demandeur d’emploi de repérer des annonces avec un ou plusieurs critères discriminatoires.



Lorsque l’on s’attarde sur cette annonce pour un poste de responsable sécurité au sein d'un grand groupe, un détail interpelle : "Vous serez formé et accompagné durant plusieurs semaines, avant de prendre votre poste en main. Nous étudierons votre expertise du métier (3 ans minimum en tant que Chef de la Sécurité), votre capacité à manager et à vous intégrer dans un milieu différent de la Métropole", peut-on ainsi lire sur cette offre.



La dernière partie de la phrase semble avertir les candidats potentiels qu'ils doivent s'attendre à un contexte différent de celui de la métropole. De ce fait, il semble exclure d'emblée qu'une personne puisse candidater depuis l'île de La Réunion.



Une offre d’emploi émanant d'une "filiale d'un conglomérat présent sur les marchés de l'industrie, de l'automobile et du retail"



Une question restait à élucider : qui donc est derrière cette offre d’emploi ? L’annonce elle-même donne quelques indices sans dévoiler le nom du groupe qui recrute : "notre client est la filiale d'un conglomérat présent sur différents marchés, comme l'industrie, l'automobile, et le retail (c'est-à-dire le commerce de détail, ndlr). Sur le marché du retail, il développe différents formats de magasins (hypermarchés, supermarchés, distribution spécialisée) sur une quinzaine de pays (étranger et DOM/TOM)", mentionne l'annonce.



Au vu du pedigree du recruteur mystère, nous n'avions que peu de doute qu'il s'agisse du groupe Bernard Hayot. Sollicitée, la direction de GBH confirme qu'il s'agit bien de l'une de ses offres d'emploi à pourvoir à La Réunion.



Néanmoins, la direction tente de contextualiser cette offre d'emploi, présente sur son site internet depuis 2019 et qui n'a pas trouvé preneur. Raison pour laquelle le groupe antillais dit être passé par une entreprise de chasseurs de cadres. Cette dernière est à l'origine de cette formulation de phrase malheureuse, reconnaît GBH.



"Nos offres d'emploi sont ouvertes à tous. On privilégie les territoires ultra-marins. En l'occurence, sur ce poste-là, elle était ouverte depuis 2019 sur notre site et n'ayant pas de candidats, on a consulté un cabinet externe. Cette phrase peut prêter à confusion avec cette mention mais ça ne veut pas dire que l'on cherche des profils métropolitains. Je ne pense pas qu'il faille en faire une polémique ni une généralité car on porte notre effort sur l'emploi ultra-marin et sur l'ensemble des territoires", relativise la direction du groupe implanté aux quatre coins du monde. Depuis notre coup de fil, la phrase alambiquée a été retirée.



Selon le 8e Baromètre DDD/OIT* de perception des discriminations dans l’emploi réalisé par l’Ifop en 2015, près de neuf demandeurs d’emploi interrogés sur dix (85%) estiment que les discriminations à l’embauche sont fréquentes.



*Défenseur Des Droits - Organisation Internationale du Travail



L'offre d'emploi de GBH :