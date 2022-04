A la Une . Mule : 298g de cannabis + 608g de cocaïne + un colis de 972g de résine de cannabis = 4 ans de prison

Un homme de 33 ans comparaissait ce vendredi en comparution immédiate pour avoir transporté des stupéfiants - résine de cannabis et cocaïne - entre la métropole et La Réunion. Il a été interpellé par les douanes le 27 février dernier à l'aéroport Roland Garros. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 17:21

Malik S., 33 ans, se balade entre Orly et La Réunion avec la bagatelle de 298g de résine de cannabis et 608g de cocaïne en boudin dans ses chaussures. Les douaniers de l'aéroport de Roland Garros, suffisamment rompus à l'exercice, ont intercepté la mule à son arrivée de bon matin le 27 février dernier. Il tente alors de prendre la fuite lorsque son bagage est intercepté par la douane de Gillot. Et ce n'est pas tout, les douaniers interceptent également un colis à son attention qui contenait 972g de résine de cannabis.



Présenté en comparution immédiate après quatre jours de garde à vue, le prévenu avait demandé un délai pour préparer sa défense. Le tribunal avait décidé de le maintenir en détention provisoire en attendant son jugement ce 1er avril. Ce vendredi, il comparaissait en état de récidive et affichait, en plus de ses cinq mentions au casier judiciaire, un sursis probatoire d'une année en cours pour des faits de trafic de stupéfiants .



À la barre, il explique qu'il est arrivé à La Réunion en 2020 pour ouvrir un bar à chicha. Il indique habiter chez son frère dans le Sud de l'île. La présidente l'interroge également sur les 14 colis qu'il a reçus dans une courte période. Il dit qu'il se faisait envoyer du textile et du tabac à chicha pour les revendre sur le net, le tout, non déclaré. À cet argument, la présidente lui oppose les photos et textos retrouvés sur l'un de ses deux téléphones saisis, tous en lien avec des stupéfiants. "Je ne suis pas un super mule, mais j'ai baigné dans ce milieu", se défend le prévenu à la barre.



Quid également des 20.000€ de mandats qu'il a envoyés en métropole dans la même période, le questionne la magistrate. Là encore, il explique que c'est en lien avec son business et qu'une partie serait des économies qu'il avait en arrivant à La Réunion en septembre 2020. "Vous ne pouvez pas vous présenter comme une blanche colombe", lui assène la présidente qui relève cinq mentions sur son casier dont quatre en lien avec des stupéfiants. Le service des douanes, présent à l'audience, lui réclame pour la totalité des produits transportés illégalement la somme de 103.450€ d'amende.



"Ses actes ne sont pas une erreur mais un choix en connaissance de cause", indique la procureure de la République Véronique Denisot. "Il ne reconnait que ce qu'il ne peut pas expliquer. Il se présente comme une mule, mais il ne correspond pas à ce profil car il vit et est installé à La Réunion. Les informations recueillies sur son téléphone laissent à penser qu'il est bien plus qu'une mule. Il a moins qu'un autre le droit à l'erreur (...) Cinq mentions dont quatre pour stupéfiants, il est en récidive et risque 20 ans de prison. Il a fait un choix et aujourd'hui, il doit assumer le choix qu'il a fait", enchaine la procureure qui requiert une peine de 4 ans de prison et la révocation totale de 1 an du sursis probatoire en cours. Elle demande le maintien en détention.



"Je vais restituer cette affaire dans son contexte", répond la défense. "Il a vécu en métropole et a des amis qui baignent dans les stupéfiants. Dans les 20.000€, il y avait ses économies lorsqu'il est arrivé à La Réunion. Le reste s'explique aisément par les ventes de textiles et de tabac à chicha. Le parquet reconnait à demi-mot qu'il n'est pas trafiquant car il a décidé de ne pas se lancer dans une ouverture d'information au risque de ne rien trouver, préférant le juger en comparution immédiate. Il a collaboré en avouant aux gendarmes s'être envoyé le colis. Quatre ans ferme c'est beaucoup, ce n'est pas un trafiquant. On juge sur des preuves et il n'y en a pas", plaide la robe noire.



Reconnu coupable, Malik S. est condamné à la peine de 3 ans de prison avec maintien en détention et voit l'intégralité de son sursis probatoire révoqué avec exécution immédiate. Il écope d'une amende douanière de 103.450€.



