A la Une .. Muay Thaï : Des Réunionnais champions de France

Ce week-end se déroulait le championnat de France de Muay Thaï à l’Arena Teddy Riner à Asnières-sur-Seine. Les licenciés du Kibio Boxing Club du Chaudron se sont notamment illustrés. Par NP - Publié le Mardi 4 Avril 2023 à 18:22





Au sein du Kibio Boxing Club du Chaudron, n’ont également pas démérité Iganache Kurtys, arrivé en 8e de finale, et Naze Lorick, qui a poussé jusqu’aux quarts de finale.



"Nous sommes fiers d'eux. Le mois dernier, nous étions au championnat de kick boxing et nous avons ramené deux médailles d'or, une médaille d'argent et trois de bronze. Le Chaudron lé en lèr, La Réunion terre de champion", se réjouit le responsable du club. "Nous avons deux champions de France : Maël Nirlo et Emmanuel Tugar", se félicite le responsable du club.