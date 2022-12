A la Une . Mtsatroundou, plage très convoitée à Mayotte, fermée au public pour cause d'insalubrité

Mtsatroundrou, une des plus belles plages de Mayotte a été interdite d’accès pour cause d’insalubrité. C’est un problème d’hygiène qui a motivé la décision du maire. Il ne sera donc pas possible d'aller y fêter le passage à 2023. Par P.J - Publié le Lundi 26 Décembre 2022 à 14:19

Mtsatroundrou (Mayotte) accueille traditionnellement de nombreuses familles pendant les vacances. Il en sera autrement cette année. Cette plage très convoitée par les Mahorais a été interdite d’accès pour plusieurs semaines pour des raisons d’insalubrité. La mairie de Bandrélé a émis un communiqué qui devrait faire jaser, rapporte la Mayotte la 1ere.



La municipalité de Bandrélé avait procédé à de nombreux aménagements avec des containers-poubelles plus conséquents et des bornes électriques. Le parking aussi a été reconstruit et réorganisé. Toutefois, tout comme la plage de Hamouro qui est devenue infréquentable depuis des années, le manque d’hygiène est venu ternir la carte postale.



La propreté et la sécurité des plages à Mayotte sont des thématiques qui reviennent souvent au premier plan des discussions, notamment quand il s’agit du développement du tourisme. Le lagon, qui est principal argument touristique, subit de nombreuses agressions, notamment de par le ruissellement des eaux de pluies à cause d’une déforestation toujours plus grande et le déversement des eaux usées, souligne le média.



A ces deux phénomènes s’ajoute le manque de civisme d’une partie des habitants. L’absence de sécurité adéquate a également été soulevée. Il manque des maîtres-nageurs et il arrivé que des enfants qui échappent à la vigilance des parents se noient. Les arrêtés des maires ne sont que des solutions temporaires.