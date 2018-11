Courrier des lecteurs Mr le Préfet, non aux blocages des routes ! Lettre ouverte au Préfet de la Réunion

Mr le Préfet, nous les automobilistes, nous avons marre d’être encore une énième fois victimes d’opération escargot et de blocage de route.



Après une semaine d’embouteillage sur la route du littoral, une dizaine d’individus ont mené ce lundi matin, une opération escargot, n’importe qui bloque pour n’importe quoi, résultat 15 km d’embouteillages et comme vous le savez ce n’est pas terminé, la journée du 17 novembre 2018 sera une journée de cauchemars et peut être aussi de violences.



La situation est très grave, les échauffourées de la soirée d’Halloween couvrent encore dans les quartiers, la braise est incandescente, la situation peut dégénérer à tout moment. L’État doit intervenir pour rétablir l’ordre, la sécurité et la libre circulation.



Certes, nous comprenons parfaitement les revendications, portées par des millions de Français, les prix en augmentation constante et le pouvoir d’achat qui ne cesse de se rétrécir.



Nous la classe populaire, nous vivons grâce aux crédits, une journée de travail perdu c’est encore des problèmes qui s’accumulent.

De plus nous ne sommes pas coupables de cette situation, mais doublement victimes, otages sur les routes et bouc émissaire du gouvernement parfois même triple peine pour certains qui habitent dans les quartiers, car les voitures qui brulent et les commerces qui sont pillés sont les outils des travailleurs modestes et des petits commerçants.



L’anarchie s’installe ! Jusqu’à quand allons-nous supporter cela, Mr le Préfet ?



Bien entendu chaque citoyen, a le droit de manifester son mécontentement, mais nous revendiquons aussi le droit pour chaque Réunionnais de circuler librement, d’aller travailler, de se rendre où bon lui semble.



Nous disons non aux blocages des travailleurs ! Non aux blocages des étudiants ! Non aux blocages des chômeurs dans leurs démarches ! Non aux blocages des ambulances et les services de secours ! Non aux blocages de celles et ceux qui ont pris rendez-vous depuis des mois pour voir un spécialiste…



Nous le collectif “ARET BLOK A NOU“ nous avons pris contact avec un avocat du barreau de Saint Denis et nous lançons un appel aux Réunionnais qui souhaitent circuler librement, de nous rejoindre, non pas pour bloquer, mais pour qu’on utilise tous les moyens légaux et nécessaires pour pouvoir circuler librement et en paix.



Chacun doit assumer ses responsabilités, nous n’hésiterons pas non plus à nous retourner contre l’État, s’il n’assume plus la sécurité des citoyens Français d' Outre-Mer.



Nous vous suggérons de rencontrer tous les acteurs qui souhaitent se mobiliser pour cette journée du 17 novembre, afin de désamorcer cette bombe à retardement. Georges POTOLA Collectif “ARET BLOK A NOU“ Lu 342 fois





