A la Une Mr et Mme Sucré répondent à la pétition qui les accuse d'un "appel à la colonisation"

Un couple d'influenceurs qui s'est installé il y a plusieurs mois à La Réunion a publié sur les réseaux sociaux une vidéo qui a amassé plus de 70.000 vues au sujet des choses à savoir avant de s'installer à La Réunion. Un internaute réunionnais estimant "qu'elle inciterait à la substitution de la population réunionnaise" a lancé une pétition en ligne pour demander sa suppression. Mr et Mme Sucré ont répondu aux commentaires dans une nouvelle vidéo où ils s'excusent s'ils ont heurté la sensibilité des internautes mais assurent que leur objectif est depuis des mois de valoriser La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 26 Novembre 2022 à 06:40

Il y a six jours, sur leur compte Youtube qui compte plus de 50.000 abonnés, un couple d'influenceurs "Monsieur et Madame Sucré" ont publié une vidéo intitulée "8 choses à savoir avant de s'installer à La Réunion". Cette vidéo des époux métropolitains récemment installés dans l'île en tant qu'auto entrepreneur a été vue 70.000 fois. Des conseils y sont donnés pour se loger en arrivant sur l'île, acheter ou une voiture, trouver du travail, ou encore s'intégrer.



L'enregistrement qui dure une vingtaine de minutes a suscité une vive réaction d'un internaute réunionnais qui a lancé une pétition en ligne demandant la suppression de la vidéo. "Venez visiter mais ne rester pas" suggère l'auteur. "Notre situation actuelle à La Réunion relève surtout d’un génocide par substitution", continue l'internaute qui a publié la pétition avant de lister les nombreuses problématiques sociales de l'île comme le fort taux de chômage.



Mais l'internaute évoque ensuite sa thèse : "Les zoreys qui nous remplacent en occupant 70 % des postes de cadres avec la complicité active, passive et fézersanblan de nos 900 élus soi-disant Réunionnais." Et conclut : "Cet appel à la colonisation est inadmissible et mets en danger notre île."

Mr et Mme Sucré répondent



Les influenceurs ont mis en ligne une nouvelle vidéo vendredi soir pour s'exprimer au sujet de la polémique. Le couple, venu à la découverte de La Réunion début 2021 (en même temps mais pas avec Les Anges), est finalement tombé amoureux de l'île. Ils ont donc décidés de revenir s'installer il y a quelques mois sur le département.



Ils publient depuis régulièrement des vidéos où ils vont à la rencontre des Réunionnais ou documentent leurs découvertes et leur quotidien à La Réunion.



Mr et Mme Sucré assurent qu'ils veulent mettre en avant La Réunion, ils rappellent qu'ils ont récemment filmé une journée à Saint-Louis dans le but de donner une image plus positive de la ville. Ils expliquent par ailleurs qu'ils ne lançaient pas un "appel" aux personnes à venir s'installer à La Réunion, mais qu'ils souhaitaient apporter leur expérience à ceux qui ont déjà l'intention de venir sur notre île. "Le chômage, on y est pour rien. Faut voir ça avec Macron", lancent-ils.