Mr. Bricolage regrette de devoir fermer ses magasins le dimanche

Mr.Bricolage Réunion ouvrait jusqu’à présent les portes de ses magasins le dimanche. En effet, le décret national de juin 2016 prévoyait une dérogation de droit pour l’ouverture le dimanche de tous les magasins de bricolage sur le territoire national.



Or, le TGI de Saint-Denis a décidé ce 18 novembre que l'enseigne devait respecter les horaires et le repos dominical de ses employés. Par conséquence, les magasins de Saint-Paul et Saint-Denis seront désormais fermés le dimanche et ceux de Saint-Pierre et Sainte-Suzanne seront fermés du dimanche 13h00 au lundi 13h00.



Mr. Bricolage regrette vivement la décision du tribunal, qui selon l'enseigne, aura des impacts sociaux inévitables. Elle explique notamment que "les 47 étudiants embauchés dans nos magasins ne pourront plus bénéficier de leur rémunération à hauteur de 600€ brut/mensuels en moyenne, revenu d’appoint qui leur permet de faciliter le financement de leurs études et d’aider leurs familles qui les soutiennent".



35% des salariés qui travaillent le dimanche le font sous la base du volontariat. Ces volontaires ne pourront donc plus bénéficier de la double rémunération dominicale, ni du jour de repos supplémentaire en semaine. Au-delà des employés, Mr. Bricolage déclare que cette décision aura également un impact sur les clients, qui ont pour habitude de venir acheter leurs matériaux le dimanche pour leurs travaux.