Gilets Jaunes Mouvements sociaux : Corsair modifie son programme de vols





Samedi 24 novembre 2018



- SS911 – Le départ du vol Réunion/Paris-Orly est avancé

Décollage de la Réunion à 13h40 – Arrivée à Paris-Orly à 23h30 (samedi 24 nov.)

L’enregistrement débutera à 09h30 et se terminera à 12h30



Dimanche 25 novembre 2018



- SS910 – Le départ du vol Paris-Orly/Réunion est avancé

Décollage de Paris-Orly à 19h20 – Arrivée à la Réunion à 09h15 (lundi 26 nov.)

L’enregistrement débutera à 15h20 et se terminera à 18h20



Suppression des vols Réunion/Madagascar/Réunion



- SS 774 – Le vol La Réunion/Madagascar est supprimé – samedi 24 novembre

- SS 775 – Le vol Madagascar/La Réunion est supprimé – dimanche 25 novembre



Les clients sont actuellement contactés par le Service clientèle Corsair pour l’organisation de leur réacheminement.



Le personnel de la compagnie reste mobilisé et se tient à la disposition de ses clients. Corsair invite ses clients à consulter son site Internet, mis à jour régulièrement.



www.corsair.fr En raison du mouvement des gilets jaunes toujours en vigueur sur l’île de la Réunion, de la situation très dégradée et du maintien du couvre-feu, la compagnie Corsair est contrainte de modifier ses horaires et son programme de vols.- SS911 – Le départ du vol Réunion/Paris-Orly est avancéDécollage de la Réunion à 13h40 – Arrivée à Paris-Orly à 23h30 (samedi 24 nov.)L’enregistrement débutera à 09h30 et se terminera à 12h30- SS910 – Le départ du vol Paris-Orly/Réunion est avancéDécollage de Paris-Orly à 19h20 – Arrivée à la Réunion à 09h15 (lundi 26 nov.)L’enregistrement débutera à 15h20 et se terminera à 18h20- SS 774 – Le vol La Réunion/Madagascar est supprimé – samedi 24 novembre- SS 775 – Le vol Madagascar/La Réunion est supprimé – dimanche 25 novembreLes clients sont actuellement contactés par le Service clientèle Corsair pour l’organisation de leur réacheminement.Le personnel de la compagnie reste mobilisé et se tient à la disposition de ses clients. Corsair invite ses clients à consulter son site Internet, mis à jour régulièrement. Zinfos974 Lu 170 fois





Dans la même rubrique : < > Les stations-service "en danger" CARSUD : Pas de bus ce week-end